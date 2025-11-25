재판장에 "오줌 싸고 자빠져"…변호인 폭주에 '김용현 형량 궁금'

법정에서 소란을 피워 감치 명령을 받은 뒤 유튜브에서 재판장에게 욕설을 퍼부은 김용현 전 국방부 장관 변호인이 이번엔 유튜브에 나와 서울중앙지방법원을 향해 막말을 쏟아냈습니다.



재판장에 폭언한 이 변호인을 공개 비판하며 법적 조치를 취하겠다고 한 법원에 반발한 겁니다.



김 전 장관 변호인 이하상 변호사는 그제(23일) 한 유튜브 채널에 출연해 법원을 향해 이렇게 말했습니다.



[이하상 변호사/김용현 전 국방부 장관 변호인 (유튜브 진격의변호사들) : 서울중앙지방법원에서 무슨 저희들에게 뭘 하겠다. 이런 헛소리를 했더라고요. 그걸 보면서 참 법원과 판사와 판사들의 조직인 법원이 얼마나 타락했는지 얼마나 썩어 문드러졌는지….]



그러면서 자신에게 감치 명령을 내린 이진관 부장판사를 '진관이'라고 낮춰 부르며 또 폭언을 쏟아 냈습니다.



[이하상 변호사/김용현 전 국방부 장관 변호인 (유튜브 진격의변호사들) : 판사들이 얼마나 타락했는지 진관이가 대표적인 케이스죠. 그 친구가 그자가 그 선수가 그놈이 대표적인 케이스인데 그걸 또 한다고 서울중앙지방법원에서 또 그걸 감싸고 보는 꼬라지를 보니까 참 한심하기가 짝이 없습니다.]



원색적인 비난도 서슴지 않았습니다.



[이하상 변호사/김용현 전 국방부 장관 변호인 (유튜브 진격의변호사들) : 이 XX, 저 XX는 욕이 아니죠. 사실은요. 진관이 저놈, 저놈 어리버리한 놈한테 제가 진짜 저놈한테 딱 가서 욕하면 오줌 싸면서 자빠집니다.]



김 전 장관 변호인단은 오늘 이 부장판사와 좌, 우 배석판사, 오민석 서울중앙지방법원장, 정성호 법무부 장관을 상대로 감치명령으로 인한 정신적 손해를 입었다며 500만원 위자료 소송도 제기했습니다.



김 전 장관의 변호인 권우현 변호사는 지난 19일 감치 신문 과정에서도 재판부에 "해보자는 거냐", "공수처에서 봅시다"같은 막말을 해 법정 모욕 행위로 추가 감치 재판을 받을 예정입니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 이승희, 제작: 디지털뉴스편집부)