내란특검, 김건희특검 압수수색…'계엄 관여 의혹' 자료 확보

▲ 윤석열·김건희

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 특검팀이 김건희 여사의 계엄 관여 정황과 관련된 자료 확보를 위해 김건희특검팀을 대상으로 압수수색영장을 집행했습니다.조은석 내란특검팀은 김 여사의 휴대전화 내역 등 자료를 제출받기 위해 법원으로부터 압수수색영장을 발부받아 어제 집행한 것으로 파악됐습니다.자료 확보 차원의 영장을 받아 집행한 것입니다.내란특검팀은 박성재 전 법무부 장관의 계엄 가담 혐의를 수사하는 과정에서 김 여사가 윤석열 전 대통령의 내란 행위에 직간접적으로 관여했는지 의심하고 있습니다.특검팀은 앞서 김 여사가 지난해 5월쯤 박 전 장관에게 자신의 검찰 수사와 관련한 메시지를 보낸 사실도 포착한 것으로 전해졌습니다.해당 메시지는 이원석 전 검찰총장이 대통령실로부터 사퇴 요구를 받자, 이 전 총장이 이에 대한 항의성으로 김 여사에 대한 신속 수사를 검찰 수사팀에 지시했고, 결국 수사팀 지휘부가 교체됐다는 취지의 '지라시'였던 것으로 알려졌습니다.이와 관련해 일각에서는 박 전 장관이 윤 전 대통령 부부와 소통하면서 김 여사의 '사법리스크' 방어가 필요하다는 인식을 공유한 것이 아니냐는 의혹이 제기되기도 했습니다.특검팀은 도이치모터스 주가조작 의혹 등 김 여사의 사법리스크 방어가 윤 전 대통령의 계엄 선포 동기 중 하나일 수 있다고 보고 있는 만큼, 박 전 장관도 이에 공감했을 가능성도 열어두고 들여다보는 것으로 알려졌습니다.