레인보우18 고우리·조현영, 연말 시즌송으로 뭉친다…"주얼리 예원과 콜라보"

그룹 레인보우18이 올겨울을 따뜻하게 물들일 신곡으로 돌아온다.



레인보우18은 25일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 연말 프로젝트 성격의 디지털 싱글 'good in smile(굿 인 스마일)'을 발매한다.



신곡 'good in smile'은 레트로팝 장르를 기반으로 한 경쾌한 사운드가 특징으로, 크리스마스 시즌 특유의 설렘과 따뜻함을 담아냈다. 특히 이번 곡에는 그룹 쥬얼리 출신 예원이 피처링으로 참여해 부드러운 보컬 케미스트리를 더하며 완성도를 높였다.



곡에는 "모두가 행복한 크리스마스가 되길 바란다"는 레인보우18의 진심 어린 메시지가 담겼다. 또한 "사랑하는 사람들과의 인연이 계속되기를, 특별한 날의 시간이 영원처럼 느껴지기를 바라는 마음"을 노랫말에 녹여, 행복한 순간이 계속 이어지기를 바라는 애틋한 감정을 표현했다.



연말 감성을 레트로팝 사운드에 담아낸 레인보우18의 'good in smile'은 따뜻한 메시지와 중독적인 멜로디로 리스너들에게 또 하나의 겨울 명곡을 선사할 전망이다.



사진 = 레인보우18 제공







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)