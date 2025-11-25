뉴스

주요 공직자 '국민추천제' 법제화…국가인재DB도 확대

김덕현 기자
작성 2025.11.25 14:13 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
주요 공직자 '국민추천제' 법제화…국가인재DB도 확대
▲ 인사혁신처

정부 주요 직위의 후보자를 국민이 직접 추천하는 '국민추천제'의 법적 근거가 마련됐습니다.

인사혁신처는 이 같은 내용 등을 담은 '공직후보자 등에 관한 정보의 수집 및 관리에 관한 규정' 개정안이 국무회의를 통과했다고 오늘(25일) 밝혔습니다.

개정안은 국민 추천 방식을 통해 인사 정보를 수집·활용을 할 수 있도록 규정하고, 추천 대상 직위·제도 활용 절차 등을 구체화했습니다.

추천 가능한 직위는 선출직을 제외한 정무직, 공공기관 임원, 행정기관 소속 위원회 민간위원과 개방형 직위 등입니다.

기관장이 인사처장에게 추천을 요청하면 국민 추천을 받아 해당 기관에 결과를 제공하게 됩니다.

국가인재데이터베이스(국가인재DB)를 활용할 수 있는 기관의 범위도 774개 지방출연기관까지 확대됩니다.

국가인재DB의 지방공무원 수록 기준도 4급 이상에서 5급 이상으로 확대됩니다.

앞서 이재명 대통령은 대선 후보 시절 주요 공직자에 대한 국민추천제를 활성화하겠다고 공약했습니다.

이에 따라 취임 직후 장·차관을 포함해 공공기관장 등 대통령이 임명할 수 있는 주요 고위급 공직자에 대해 국민으로부터 후보자 추천을 받았습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지