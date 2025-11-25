[여담야담] "감치 재집행"…김용현 변호인들에 칼 빼든 법원

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 복기왕 더불어민주당 의원, 주진우 국민의힘 의원

▷ 편상욱 / 앵커 : 그럼 계속해서 김용현 전 국방부 장관의 변호인들의 잇단 법정 모독 논란도 짚어보겠습니다. 법관을 향한 조롱과 고성 또 막말이 도를 넘었다는 평가가 나오고 있는데요. 영상으로 먼저 보겠습니다. // 이런 가운데 김용현 전 장관의 변호인들이 어제 재판에서는 갑자기 재판부와 화해하고 싶다. 이렇게 밝히면서 조건을 내걸었습니다. // 재판부가 변호인 감치 판정을 내리는 것도 저는 처음 보는 것 같고 저분들은 김용현 전 장관의 변호인인데 왜 저러는 걸까 궁금한데 복기왕 의원님 보시기에 어때요?



▶ 복기왕 / 더불어민주당 의원 : 저 모습이 정상처럼 보일까요. 저는 저런 모습에 대해서 국민의힘에서 먼저 나서서 비판해 줬으면 좋겠어요. 사실 보수라고 하는 가치는 우리 전통 우리 국가 이 공동체의 가치를 중시 여기는 건데 재판정이라고 하는 곳은 우리 공동체의 가치를 지켜내는 핵심적인 부분 아니겠습니까. 그런데 저 안에서 저렇게 장난스럽게 재판장에 대해서 조소하고 쌍욕을 하고 이런 모습들은 우리 대한민국의 권위 자체를 부정하는 모습처럼 보입니다. 정치를 떠나서 정말로 무너져가는 대한민국 공동체를 보는 것 같아서 너무나 안타깝습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 복기왕 더불어민주당 국회의원 주진우, 국민의힘 국회의원과 함께했습니다. 두 분 수고하셨습니다.



