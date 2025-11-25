[여담야담] 국힘, 연일 지역 여론전…장외투쟁 효과는?

[편상욱의 뉴스브리핑]



● 4번째 장외투쟁 / ● 민심에 역효과?



복기왕 / 더불어민주당 의원

"장동혁, 강성 지지층 힘입어 당대표 당선…빚 갚기 위해 강성 행보 지속"



주진우 / 국민의힘 의원

"국힘, 장외 집회에 맞춰 핵심 정책 어젠다 설정하는 것이 중요"



▷ 편상욱 / 앵커 : 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 국민의힘 지도부가 연일 지역을 돌면서 대장동 항소 포기 국정조사와 이재명 대통령 관련 재판 재개를 요구하고 있습니다. 오늘은 보수 텃밭인 경북 구미를 찾았습니다. // 국민의힘 지도부 구미에서 잠시 뒤 3시부터 장외 집회를 진행한다고 그러는데 벌써 네 번째 장외 집회 아니겠습니까, 전국 순회. 이런 장외 여론전에 대해서 국민의힘 내부에서도 좀 걱정하는 시각이 있죠?



▶ 주진우 / 국민의힘 의원 : 그런데 이제 투쟁 방법이 여러 가지가 있지 않습니까. 야당의 투쟁 방법 중에 사실은 저는 장외 집회만을 한다면 그것은 좀 문제가 있다고 생각하는데요. 원내에서 사실은 저희가 원내 활동도 많이 하고 있습니다. 정책이라든지 야당으로서의 비판이라든지 하는데 이번에 장외 집회가 촉발된 것은 사실상 대장동 일당들에 대한 항소 포기라는 특정 이슈가 굉장히 휘발성이 강하고 그 이슈를 좀 띄우기 위한 측면이 좀 강하고요. 이게 단순히 대장동의 김만배, 남욱이 돈을 많이 벌어간다는 문제의 차원을 넘어서서 배임죄 폐지하고도 연결이 되고 대법관 증원도 연결되고 그러다 보니까 사법 체계와 수사 체계가 전부 다 한꺼번에 바뀌면 사실상 대한민국의 헌법 시스템이 바뀐다고 할 정도로 모든 틀이 바뀌는 문제이거든요. 그래서 저는 이것을 알릴 수 있는 방법으로 일정 부분 장외 집회를 선택한 측면이 있다고 보고요. 지금 앵커님 말씀하셨다시피 장외 집회만 해서는 사실은 이게 소구력이 좀 떨어질 수 있거든요. 장외 집회를 하는 것도 하는 것이지만 거기에 또 맞춰서 핵심 정책 어젠다 같은 거를 저는 선점하는 것이 필요하다고 생각하는데 야당은 사실은 여당에 대한 견제 기능과 비판 기능이 1번이기는 합니다. 그래서 저도 사실 막 이것저것 많이 비판을 하는데요. 사실 대안에 대한 기능도 굉장히 큰 것이거든요. 대안이나 국민들이 생각하는 핵심 어젠다 같은 것를 좀 설정하는 게 필요하고 저는 지금 지방선거를 앞두고 있으니까 사실은 부산 할 것 없이 광주, 전남, 전북 다 마찬가지입니다. 지금 지방에 공동화 현상이 너무 심각하거든요. 그런 부분에 대해서 어떤 우리 국민의힘 색깔이 들어가 있는 정책을 발표하고 거기에 대해서 국민들을 설득해 나감으로써 이 사법부 침탈이나 사법 시스템 파괴에 대한 부분도 투쟁을 하고 또 정책적인 부분도 병행하면 좋지 않을까. 그런 생각을 해봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 민주당에서는 지금 국민의힘 이런 움직임 어떻게 보고 있나요?



▶ 복기왕 / 더불어민주당 의원 : 우리 정치가 앞으로 나가야 하는데 실제 인정 안 하실 수도 있겠습니다만 지난 12월 3일 비상계엄 불법 비상계엄이 거의 1년이 다 가까워지고 있고 그로 인해서 윤석열 전 대통령이 탄핵당했고 그런데 과거 박근혜 대통령이 탄핵당했을 때는 그것에 대해서 받아들이고 인정하는 분위기였어요. 조원진 의원을 비롯해서 일부 몇 명만 여전히 잘못된 탄핵이었다라고 주장을 하고 대부분이 다 동의하고 받아들이는 분위기인데 현재 국민의힘은 장동혁 대표가 선출된 모양처럼 윤석열 전 대통령의 탄핵과 불법 비상계엄에 대해서 동의하지 않는 분위기가 주류처럼 느껴져요. 그렇기 때문에 여야가 대화하기가 어려운 상황이 만들어지는 것이고 그리고 현재 국민의힘에서는 사실 지난 전당대회 과정 속에서 장동혁 대표가 강성 윤어게인 세력들에 힘 입어서 당선된 거 아니겠습니까. 실제로는 당선되기 어려운 후보다라고 생각했는데 대선 후보였던 김문수 후보까지 이긴 그리고 그 어떤 빚을 갚기 위해서라도 계속해서 강성 발언을 쏟아낼 수밖에 없는 그런데 그것이 국민 모두의 지지는 받기 어렵거든요. 그러면 유일하게 남은 건 뭐냐 하면 당원들, 나를 지지했던 당원들에게 호소하는 길밖에 없는데 지금 저런 장외 집회의 모습들은 본인 지지층을 결집시키는 그러한 모습처럼 보입니다. 그래서 저런 것에 대해서 일부 정말 극성당원 이외에는 많은 국민들이 우려 섞인 눈빛으로 바라보지 않을까라고 저는 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 국민의힘이 참고할 만한 여론조사 결과 하나 짚고 넘어가겠습니다. 대구 경북의 지지율만 떼놓고 봤는데요. 어제 나온 리얼미터 대구 경북 지지율 여론조사 결과입니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되는데 대구 경북만 놓고 봤을 때 국민의힘의 지지율이 11월 둘째 주에서 11월 셋째 주로 옮기는 동안 10.5%포인트가 떨어졌습니다. 반면에 민주당 지지율은 3.5%포인트가 올랐고요. 그리고 대통령의 국정수행 평가도 놓고 보면 대구 경북만입니다. 57.4%였던 부정 평가율이 51.6%로 부정 평가가 7.5% 포인트 떨어졌고 반면에 긍정 평가는 지금 5.8%포인트가 올랐습니다. 보수의 텃밭이라 불리는 대구 경북 지역의 민심을 여론조사로 살펴본 건데 이거 어떻게 봐야 됩니까, 주진우 의원?



▶ 주진우 / 국민의힘 의원 : 여론조사 결과는 어쨌든 통계 지표이기 때문에 저희가 존중을 하고 거기에 대해서 원인 분석도 철저히 하고 대책을 마련해야 합니다. 그런데 아까 복기왕 의원님께서 말씀하신 것에 대해서 제가 잠깐만 반론을 덧붙이면 사실 불법 비상계엄 문제에 대해서는 저희 당 입장은 분명히 잘못된 것이고 사과한다는 입장을 견지해 왔습니다. 사실은 한동훈 전 대표부터 시작해서 권영세 비대위원장 또 김영태 비대위원장 또 송언석 비대위원장이 이르기까지 전부 다 사과를 명백히 했었고요. 실질적으로 김문수 대선 후보도 사과를 했었거든요. 그런데 지금은 사실 민주당에서 계속 그런 사실과 관련해서 계속해서 내란 잔존 세력이 있다. 내란 프레임으로 계속 우리 당을 공격하는 것이라고 저는 생각을 하고요. 국정을 위해서 뭐가 바람직한지 저도 한번 생각을 해봐야 한다고 생각합니다. 지금 거의 1년이 지났는데 계속 내란 타령만 할 수는 없는 것이거든요. 실제로 사법의 영역으로 넘어갔기 때문에 재판은 재판대로 공정하게 진행되면 되는 것이고 실질적으로 민생과 관련된 이슈로 전환이 돼야 되는데 실제 현재 민주당의 어젠더 설정도 보면 전부 다 내란 정당인데 사과하라라든지 아니면 내란 잔존 세력이니까 헌법수호 TF 같은 걸 만들어서 공무원들로 하여금 휴대전화를 들여다보겠다라든지 그런 실질적으로 현재 이재명 정부가 국방과 안보를 다 책임지고 있잖아요. 그러니까 사실상 무슨 제2의 내란이 일어난다 이런 프레임은 사실상 무리한 주장이거든요. 그런데 그게 그 부분과 관련해서만 지금 저희가 부딪히고 있는데 실질적으로는 제가 말씀드린 부분에 좀 해답이 있다고 생각합니다. 대구 경북 지역도 사실 지금 매우 힘들어요. 여러 가지 민생이 매우 힘듭니다. 그런데 지금 그동안 국민의힘의 전통 지지층이고 강력하게 지지를 해 왔는데 민생이나 삶을 좀 더 상승시키는 그런 방향성을 제대로 제시했느냐라는 부분에 대한 문제 제기가 있는 것이거든요. 그래서 이 부분은 아직 지방선거까지도 시간이 있고 선거를 떠나서도 우리 당에서 지속적으로 해야 될 부분이거든요. 쇄신이 이루어진다면 사과 논쟁보다는 사실은 그 과거 사실보다는 저는 좀 미래 지향적인 또 지방을 위한 정책이라든지 세제 정책이라든지 이런 것들을 가지고 얘기하는 것이 저는 더 타당하다고 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다.



