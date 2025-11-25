[여담야담] "전체 흐름 속에서"…김 총리, 당대표 출마설 '솔솔'

[편상욱의 뉴스브리핑]



● 김민석 당대표론 '솔솔'



복기왕 / 더불어민주당 의원

"김민석, 당대표 자질 충분하지만 총리직에 집중했으면"

"서울시와 국정 갈등은 이전 정권에도 있어…김민석, 총리로서 발언한 것"



주진우 / 국민의힘 의원

"김민석, '명청대전' 논란 자초…오세훈 서울시장과 맞붙는 행보 지속"

"김민석, 총리 된 지 몇 달 만에 다음 자리 생각하는 건 바람직하지 않아"



▷ 편상욱 / 앵커 : 이런 가운데 김민석 국무총리가 차기 당 대표에 출마할 수도 있다. 이런 가능성이 제기됐습니다. 여기에 대해서 김 총리는 어떤 답을 내놨을까요. // 복기왕 의원님 저는 대답을 할 때 말하는 사람의 표정을 좀 보는데 제 마음대로 하는 게 아닙니다. 이렇게 얘기하는 김민석 총리의 표정이 굉장히 밝아요. 그래서 여건이 되면 나갈 수도 있다. 이런 뜻으로 읽히는데요. 복 의원님은 어떻게 보셨습니까.



▶ 복기왕 / 더불어민주당 의원 : 점쟁이십니까. 서울시장에 출마할 거다라고 예단하면서 선거법 위반으로 고발까지 했잖아, 국민의힘에서. 서울시당 배현진 의원 중심으로 이루어졌던데 서울시장에 출마할 거다. 그리고 그 결론은 이제 곧 나오겠죠, 몇 달 안에. 그러고 나서 만약에 서울시장에 출마 안 한다고 하면 이제 당 대표로 출마할 가능성이 매우 높다라고들 예측을 할 겁니다. 저도 김민석 총리가 총리를 그만두고 당을 운영하러 나온다고 한다면 충분히 그럴 수 있는 준비도 돼 있고 자질도 되어 있고 그리고 이재명 대통령의 국정을 뒷받침해 주는 당으로 또 더 강하게 만드는 이런 역할을 충분히 할 수 있겠다라는 생각을 해요. 그러하기 때문에 김민석 총리가 임명권자를 염두에 두고 판단할 수밖에 없다라는 말씀을 하시는 것이고 저는 그럼에도 불구하고 총리로서의 김민석이 갖고 있는 장점들이 많이 있습니다. 그래서 그 장점들을 살리는 것에 집중했으면 하는 바람을 개인적으로 갖고 있어요. 그리고 당은 당대로 다음 8월 전당대회를 준비하면서 지금 현재 노정된 여러 가지 정청래 의원에 대한 어떤 호불호의 의견들 이런 부분들이 한번 걸러지지 않을까 싶습니다. 이것을 딛고 정청래 대표가 만약에 재선이 된다고 한다면 당내에 어떤 더 강한 자기 세력들을 갖게 되는 것이고 그리고 그러한 흐름은 자연스럽게 민주당의 미래 흐름으로 진행이 될 텐데 저는 민주당이나 국민의힘이나 당원 중심으로 운영하는 것 좋습니다. 하지만 늘 우리의 방향은 국민 속으로 가 있어야 합니다. 국민들이 원하는 당을 어떻게 만들까를 당원들과 함께 운영하기 위해서 당원 중심이라고 하는 거지. 당원들이 원하는, 당원들만 원하는 당을 만들기 위해서 당원 주권 정당을 만드는 것은 결코 아니다라는 말씀을 드립니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌거나 제가 김민석 총리 표정 보면서 점쟁이냐는 말을 들었는데 김민석 총리 입장에서 제가 빙의를 해서 생각해 보면 김민석 총리는 야인 생활을 오래 했잖아요. 이제서야 국회의원 되고 총리까지 됐는데 서울시장으로 나가는 것보다는 서울시장 나가려면 일단 의원직을 내놔야 합니다. 그리고 지금 오세훈 시장이 버티고 있잖아요. 당락도 불확실해요. 그럴 바에 총리를 계속하든가 당 대표를 나가는 것이 김민석 총리 입장에서는 이익이 될 것 같아서 그런 얘기를 드린 건데 김민석 총리가 만약에 친명계 주자로 민주당 당 대표로 출마를 한다면 정청래 대표와의 사이에서 지금 명청대전이 본격화되는 것 아니냐, 이런 분석도 있던데요.



▶ 주진우 / 국민의힘 의원 : 지금부터 명청대전이 일어나고 있다라고 분석하는 사람들이 많지 않습니까. 지금 앵커님께서도 말씀하셨지만 점쟁이는 아니시지만 저는 날카로운 분석이라고 생각합니다. 실질적으로 사실 이 논란은 김민석 총리가 자초한 면이 있어요. 사실은 총리가 국정 2인자로서 해야 하는 일이 많고 현재 통계청도 국무총리 산하로 간다든지 그런 식으로 해서 지금 총리실이 비대화되어 있어서 그쪽 권한을 잘 통제하면서 잘 쓰는 게 중요하거든요. 그런데 왜 이 논란이 촉발됐냐 하면 우리 오세훈 서울시장이 행보하는 것과 맞붙은 행보가 연달아 있었습니다. 종묘도 그렇고 감사의 정원과 관련된 논란도 그렇고 한강버스도 그렇고 이게 단기간에 너무 연속으로 있었어요. 그러다 보니까 총기처럼 보여진 게 아니라 서울시장 예비후보처럼 보여졌습니다. 실질적으로 그렇게 국민들이 느끼셨을 것 같아요. 이게 뭐 다른 총리 일정 대비로 이 일정이 좀 작아요. 그러니까 서울시장과 관련된 일정보다는 국정 전반을 봐야 하는 건데 서울시장 일정마다 등장을 하고 그 이슈에 대해서 뭔가 논평을 하니까 서울시장 후보로서의 어떤 잠재력이나 그런 거 보여주려고 하는 것인가 이런 생각이 들었는데 지금 말씀하신 것처럼 저는 모든 길을 열어놓고 지금 가고 있다고 봅니다. 그러니까 서울시장으로 출마하는 길과 당 대표로 출마하는 길을 양수겸장이죠. 어떻게 보면 시장 후보로서 존재감을 보이는 것이 곧 당 대표 선거에도 유리한 측면이 있거든요. 제가 지적드리고 싶은 것은 그럴 때는 아니지 않습니까. 지금 총리가 임명된 지 얼마 안 됐고 국무총리에 대해서 우리가 임기제를 두지 않는 것도 사실은 국정 운영을 하다 보면 상황에 따라서는 오랫동안 장수 총리도 많이 나오지 않습니까. 그런데 그게 벌써부터 총리된 지 어렵게 총리 돼서 몇 개월 만에 또다시 다음 자리를 생각한다는 것은 저는 국민에 대한 예의도 아니고 국정에도 바람직하지 못하다는 생각을 합니다.



▶ 복기왕 / 더불어민주당 의원 : 제가 짤막하게 말씀드리면 지금 김민석 총리에 대해서 출마하느냐 당 대표 나오느냐 이것을 본인이 얘기하는 것이 아니고 모두 다 밖에서 또 언론들이 이야기하고 있는 것이다라는 말씀을 드리고 그다음에 서울시와 국정은 늘 방향이 같을 때도 과거 박원순 시장과 문재인 대통령 때도 서로 갈등했습니다. 왜냐하면 서울을 바라보는 시각 자체가 좀 달라요. 대한민국 전체 속에서 서울을 바라보는 것과 서울시장은 오로지 서울을 중심으로만 바라보는 거 아니겠습니까. 그리고 국민들이 가장 많이 보는 곳이 바로 서울이기 때문에 그러한 부분에 대해서 총리가 언급을 하면 야 서울시장 나오려고 하는 거 아니냐, 내년에 지방선거니까. 이렇게 오해를 사는 것인데 저는 그런 오해를 산다 할지라도 총리가 또 총리로서의 발언을 안 할 수는 없는 것이고 그리고 이런 발언이 선거용은 결코 아니다라는 말씀을 김민석 총리의 마음을 제가 알기 때문에 드립니다.



▶ 주진우 / 국민의힘 의원 : 너무 연달아 붙어 있었어요, 일정이. 그래서 의심을 사는 거죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 의심받을 만하기는 했습니다. 알겠습니다.



