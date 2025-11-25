서울아레나 건설 현장 찾은 김 총리 "한류 거점, 정부도 함께 추진"

▲ 김민석 국무총리가 25일 서울 도봉구 서울 아레나 복합문화시설 현장을 방문해 사업 추진 현황에 대해 보고 받은 뒤 발언하고 있다.

김민석 국무총리는 서울 도봉구 창동에 건설 중인 복합문화시 '서울아레나'에 대해 "아레나가 2027년 완성되면 중요한 한류의 거점이 되지 않을까 생각한다"고 말했습니다.김 총리는 오늘(25일) 서울아레나 건설 현장을 방문해 이같이 언급한 뒤 "교통 및 숙박 문제를 동반해 해결해야 할 텐데 정부가 함께 추진해 가겠다"고 약속했습니다.이어 "서울시도 역대 시장님들을 거치며 (사업이) 일관성 있게 추진돼 다행"이라며 "정부 국민성장펀드에서도 문화환경과 관련해 투자할 길을 열어서 창동 아레나가 잘 돼야 한다고 생각한다"고 덧붙였습니다.그는 "포스트 APEC(아시아태평양경제협력체) 핵심의 하나가 문화관광"이라며 "서울아레나에 온 것을 기점으로 복합 아레나, 문화 있는 거리, 문화 있는 시장 등의 후보지를 서울과 지방 곳곳에 찾아다니면서 큰 틀에서 문화관광 프로젝트로 이어 나갈 예정"이라고 소개하기도 했습니다.서울아레나는 최대 2만 8천 명의 관객을 동시에 수용할 수 있는 전문 공연장과 7천 명을 수용할 수 있는 중형 공연장 등을 갖춘 복합 문화공간입니다.서울시가 추진하는 역점 사업으로 2027년 상반기 준공 예정입니다.(사진=연합뉴스)