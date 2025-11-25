뉴스

서울아레나 건설 현장 찾은 김 총리 "한류 거점, 정부도 함께 추진"

김아영 기자
작성 2025.11.25 13:57 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
서울아레나 건설 현장 찾은 김 총리 "한류 거점, 정부도 함께 추진"
▲ 김민석 국무총리가 25일 서울 도봉구 서울 아레나 복합문화시설 현장을 방문해 사업 추진 현황에 대해 보고 받은 뒤 발언하고 있다.

김민석 국무총리는 서울 도봉구 창동에 건설 중인 복합문화시 '서울아레나'에 대해 "아레나가 2027년 완성되면 중요한 한류의 거점이 되지 않을까 생각한다"고 말했습니다.

김 총리는 오늘(25일) 서울아레나 건설 현장을 방문해 이같이 언급한 뒤 "교통 및 숙박 문제를 동반해 해결해야 할 텐데 정부가 함께 추진해 가겠다"고 약속했습니다.

이어 "서울시도 역대 시장님들을 거치며 (사업이) 일관성 있게 추진돼 다행"이라며 "정부 국민성장펀드에서도 문화환경과 관련해 투자할 길을 열어서 창동 아레나가 잘 돼야 한다고 생각한다"고 덧붙였습니다.

그는 "포스트 APEC(아시아태평양경제협력체) 핵심의 하나가 문화관광"이라며 "서울아레나에 온 것을 기점으로 복합 아레나, 문화 있는 거리, 문화 있는 시장 등의 후보지를 서울과 지방 곳곳에 찾아다니면서 큰 틀에서 문화관광 프로젝트로 이어 나갈 예정"이라고 소개하기도 했습니다.

서울아레나는 최대 2만 8천 명의 관객을 동시에 수용할 수 있는 전문 공연장과 7천 명을 수용할 수 있는 중형 공연장 등을 갖춘 복합 문화공간입니다.

서울시가 추진하는 역점 사업으로 2027년 상반기 준공 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김아영 기자 사진
김아영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지