건설정책연 "내년 수도권 집값 2∼3% 상승 전망"

▲ 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트

내년 수도권 집값이 2∼3% 상승할 것이라는 전망이 나왔습니다.대한건설정책연구원 고하희 부연구위원은 25일 서울 동작구 신대방동 전문건설회관에서 열린 내년 건설·주택 경기 전망 세미나에서 "수도권은 착공 감소, 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크, 3기 신도시 공사 지연 등 구조적 공급 부족이 이어지고 있다"면서 이같이 밝혔습니다.다만 지방은 인구·수요 기반 약화로 1% 내외 하락이나 보합 흐름이 나타날 가능성이 크다고 예상했습니다.고 부연구위원은 올해 주택 시장은 전고점 회복 흐름 속에서 수도권과 지방 간 양극화가 더욱 심화했다고 고 부연구위원은 평가했습니다.그는 "수도권은 매수 심리·거래·가격이 모두 회복됐지만, 지방은 미분양 누적과 수요 약세로 하락·정체가 이어졌다"고 설명했습니다.이날 세미나에서 내년 건설 시장 여건은 일부 긍정적 신호에도 부정적 요인이 더욱 크게 부각될 가능성이 제기됐습니다.건설정책연구원 박선구 연구위원은 "금리 인하 기대감, PF 불확실성 감소, 공사비 안정, 이익 지표 개선 등 우호적 신호가 나타나고 있다"면서도 "착공 감소 등 누적된 선행 지표 부진과 지역 건설 경기 양극화, 안전 규제 부담이 여전히 회복을 제약하고 있다"고 진단했습니다.그러면서 "올해 건설 투자는 약 9.0% 감소한 264조 원 수준에 머무를 것으로 예상된다"며 "내년에는 약 2% 증가한 269조 원으로 제한적 반등에 그칠 전망"이라고 분석했습니다.전문 건설업 계약액 또한 올해 7% 감소 후 내년 4% 증가하는 수준에 그칠 것으로 전망됐습니다.박 연구위원은 "공사 종류별 회복 속도 차이와 지방 전문업체의 경영 부담이 지속되는 영향"이라고 짚었습니다.(사진=연합뉴스)