채권전문가 96% "이달 금통위 기준금리 동결 예상"

▲ 금융투자협회

채권 전문가의 10명 중 9명 이상 꼴로 오는 27일 한국은행 금융통화위원회(금통위)가 기준금리를 동결할 것으로 전망했습니다.금융투자협회는 지난 14∼19일 47개 기관의 채권 보유·운용 관련 종사자 100명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 응답자 96명이 기준금리 동결을 예상했다고 25일 밝혔습니다.경제성장률 전망치가 상승하고 원화 약세 장기화로 기준금리 동결을 전망한 응답률이 직전 조사의 85%에서 96%로 늘어났다고 금투협은 분석했습니다.다음달 시장금리가 오를 것으로 내다보는 응답자도 늘어났습니다.응답자의 21%가 12월 시장금리가 오를 것이라고 답해, 전월 조사 때 시장금리 상승을 전망했던 응답률(4%)보다 17%포인트(p) 상승했습니다.반대로 금리 하락을 점치는 응답자 비율은 전월 55%에서 28%로 27%p 하락했습니다.한국과 미국 모두 기준금리 동결 가능성이 커지면서 국고채 금리가 빠르게 상승한 점이 영향을 미친 것으로 보입니다.다만 환율에 대한 채권시장의 심리는 전월 대비 나아졌습니다.응답자의 23%는 다음 달 원/달러 환율이 상승할 것이라고 응답해 전월(49%)에 비해 원화 약세를 점치는 응답률이 26%p 하락했습니다.반면 원/달러 환율 하락을 예상한 응답자 비율은 전월의 3%에서 30%로 27%p 상승했습니다.이는 최근 원/달러 환율이 심리적 저항선에 근접하고, 환 헤지 수요 유입 가능성도 부각된 데 따른 것으로 보입니다.그러나 기준금리 인하 기대감이 워낙 위축된 데다 최근 시장금리가 가파르게 상승한 점 등이 반영되면서, 모든 요인을 종합적으로 고려한 12월 채권시장 종합 지표(BMSI)는 103.2로 전월의 111.5보다 하락했습니다.설문 문항에 대한 응답을 통해 산출되는 BMSI는 채권시장의 심리를 나타내는 것으로, 100 이상이면 채권가격 상승(금리 하락)이 기대되는 등 시장 심리가 양호하다는 것을 의미합니다.(사진=연합뉴스)