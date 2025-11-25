"故이순재, 후배들에게 귀감된 진정한 어른이었다"…李대통령 추모 메시지

이재명 대통령이 가족 품에서 영면에 든 원로배우 이순재를 추모했다. 향년 91세.



이재명 대통령은 25일 SNS를 통해 "대한민국 문화예술계의 큰 별, 이순재 선생님의 명복을 기원합니다. 한평생 연기에 전념하며 대한민국 문화예술의 품격을 높여오신 분"이라고 고인을 추모했다.



이어 "선생님께 있어 연기는 우리네 삶을 세상과 나누는 통로였을 것"이라며 "연기에 대한 철학과 배우로서의 자세, 진정한 어른으로서의 인품은 수많은 후배들에게 귀감이 되었다"고 말했다. 이 대통령은 "선생님께서 남기신 작품과 메시지는 대한민국의 소중한 문화유산으로 전해질 것"이라면서 "선생님의 표정과 목소리가 여전히 생생하다. 부디 평안히 쉬시길 바란다"고 추모했다.



고인의 별세 소식에 후배들의 애도가 이어졌다. 그룹 소녀시대 태연은 이날 SNS에 흑백 사진을 게시하며 고인을 애도했다. 사진 속 태연과 유리는 생전 건강한 모습의 이순재와 함께 환하게 웃고 있다.



배우 김혜수 역시 SNS에 "평생 동안 신세 많이 지고 도움 많이 받았다. 감사드린다"는 글을 올렸다.



고인은 지난해부터 건강 이상설이 이어졌으며, 연극 '고도를 기다리며를 기다리며' 취소 이후 휴식과 치료에 전념해 온 것으로 알려졌다. 빈소는 서울대병원 장례식장에 차려질 예정이며, 발인 일정은 추후 공개된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)