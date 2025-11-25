추영우X신시아, 멜로로 성탄절 흥행 도전…'오세이사', 12월 24일 개봉

이미지 확대하기

전 세계에서 130만 부 이상 판매된 이치조 미사키의 베스트셀러 소설을 영화화한 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'가 12월 24일(수) 크리스마스 이브 개봉을 확정했다.'오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'는 매일 하루의 기억을 잃는 서윤(신시아)과 매일 그녀의 기억을 채워주는 재원(추영우)이 서로를 지키며 기억해 가는 청춘 멜로.전 세계 130만 부 판매 신화이자 로맨스 소설 베스트셀러의 새로운 역사를 쓴 동명의 일본 소설을 한국 감성으로 완벽하게 영화화한 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'가 오는 12월 24일(수) 크리스마스 이브 극장 개봉을 확정했다.함께 공개된 첫 번째 포스터와 첫 번째 예고편은 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'만의 설레면서도 아련한 감성을 제대로 담아내어 기대감을 더한다. 노을이 지는 바닷가, 서로를 바라보고 있는 재원(추영우)과 서윤(신시아)의 모습은 비주얼만으로도 가슴을 두근거리게 한다. 매일 기억을 잃는 서윤과 그녀의 기억을 채우기 위해 노력하는 재원의 상황은 "내일의 너도 다시 사랑할 거야"라는 포스터 속 문구와 어우러져 보는 것만으로도 뭉클하면서도 설레는 감정을 동시에 전한다. 함께 공개된 예고편 역시 두 사람의 첫 시작부터 두 사람이 함께 쌓아 가는 다정한 추억의 장면들을 담고 있어 영화에 대한 기대감을 더한다.'오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'는 영화 '괜찮아 괜찮아 괜찮아!'로 2025년 청룡영화상 신인 감독상을 수상한 김혜영 감독의 신작이다. 추영우, 신시아 대세 배우들의 캐스팅과 장편 영화 데뷔와 동시에 2024년 제74회 베를린영화제 수정곰상 제너레이션 K플러스 작품상, 46회 청룡영화상 신인 감독상을 수상하며 국내외에서 모두 인정받은 김혜영 감독의 조합으로 올겨울 단 하나의 청춘 멜로로 예비 관객들의 기대감을 한 몸에 받고 있다.'오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'는 12월 24일(수)부터 전국 극장에서 만날 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)