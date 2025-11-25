뉴스

일본산 가리비가 태국산으로…'관세 감면' 악용

노동규 기자
작성 2025.11.25
<앵커>

일본산 냉동 가리비를 태국산으로 속여 수입한 업자들이 적발됐습니다. 한-아세안 FTA로 태국산 수산물에 대해서는 관세 20%가 면제된다는 점을 악용했습니다.

노동규 기자입니다.

<기자>

태국의 한 수산물 가공 공장에 부산세관과 식약청 직원들이 들이닥칩니다.

안에서는 가리비 가공 작업이 한창이고, 창고에는 냉동 가리비 포대가 가득 쌓여 있습니다.

모두 한국 수출을 준비 중인 물량인데, 알고 보니 원산지는 일본입니다.

[이거 다 일본산 맞죠?]

수산물 수입업자 A 씨는 지난해 9월부터 지난 4월까지, 태국의 가공 공장에서 일본산 가리비를 태국산으로 둔갑시켜 수입한 것으로 드러났습니다.

현지에서 가공 공장을 운영 중인 B 씨는 원산지를 둔갑시켜 주는 대가로 다른 제품보다 높은 가격을 받은 걸로 조사됐습니다.

이들은 일본산 수산물에 대한 국내 수요가 감소한 상황에서, 한-아세안 FTA로 태국산 수산물에 대해서는 20%의 관세가 감면된다는 점을 노렸습니다.

이들이 15차례에 걸쳐 태국산으로 속여 들여온 일본산 가리비는 모두 26톤, 약 11억 원어치에 달하는 걸로 조사됐습니다.

앞서 두 기관은 일본산 수산물이 태국을 거쳐 우리나라에 수입되고 있다는 첩보를 입수하고, 태국산으로 신고된 가리비 관자의 유전자를 검사했습니다.

검사 결과, 일본에서 채집되는 품종이라는 걸 확인한 두 기관은 A 씨의 한국공장을 압수수색하고 B 씨의 태국 현지 공장을 조사했다고 밝혔습니다.

관세청과 식약처는 원산지 위장을 막기 위해 태국 등 동남아 지역 수입 가리비에 대해서는 유전자 검사와 수출국 정부의 원산지 증명서 제출을 하도록 했습니다.

