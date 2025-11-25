일본산 가리비가 태국산으로…'관세 감면' 악용

<앵커>



일본산 냉동 가리비를 태국산으로 속여 수입한 업자들이 적발됐습니다. 한-아세안 FTA로 태국산 수산물에 대해서는 관세 20%가 면제된다는 점을 악용했습니다.



태국의 한 수산물 가공 공장에 부산세관과 식약청 직원들이 들이닥칩니다.



안에서는 가리비 가공 작업이 한창이고, 창고에는 냉동 가리비 포대가 가득 쌓여 있습니다.



모두 한국 수출을 준비 중인 물량인데, 알고 보니 원산지는 일본입니다.



수산물 수입업자 A 씨는 지난해 9월부터 지난 4월까지, 태국의 가공 공장에서 일본산 가리비를 태국산으로 둔갑시켜 수입한 것으로 드러났습니다.



현지에서 가공 공장을 운영 중인 B 씨는 원산지를 둔갑시켜 주는 대가로 다른 제품보다 높은 가격을 받은 걸로 조사됐습니다.



이들은 일본산 수산물에 대한 국내 수요가 감소한 상황에서, 한-아세안 FTA로 태국산 수산물에 대해서는 20%의 관세가 감면된다는 점을 노렸습니다.



이들이 15차례에 걸쳐 태국산으로 속여 들여온 일본산 가리비는 모두 26톤, 약 11억 원어치에 달하는 걸로 조사됐습니다.



앞서 두 기관은 일본산 수산물이 태국을 거쳐 우리나라에 수입되고 있다는 첩보를 입수하고, 태국산으로 신고된 가리비 관자의 유전자를 검사했습니다.



검사 결과, 일본에서 채집되는 품종이라는 걸 확인한 두 기관은 A 씨의 한국공장을 압수수색하고 B 씨의 태국 현지 공장을 조사했다고 밝혔습니다.



관세청과 식약처는 원산지 위장을 막기 위해 태국 등 동남아 지역 수입 가리비에 대해서는 유전자 검사와 수출국 정부의 원산지 증명서 제출을 하도록 했습니다.



