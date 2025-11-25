[현장영상] "진짜 금 가지고 싶어서" 10돈짜리 목걸이 걸치고 전력 질주

지난 9월 대전의 한 금은방에서 절도 사건이 발생했습니다. 그런데, 절도 혐의로 붙잡힌 범인은 다름 아닌 중학생이었는데요. 미리 준비한 가짜 금목걸이를 업주에게 건넸고 "10돈 짜리 목걸이를 사겠다"며 금목걸이를 착용했습니다.



그렇게, 착용한 목걸이를 확인하는 척 거울을 보더니 순식간에 달아나고 만 절도범. 이후 업주의 신고와 경찰의 추격으로 붙잡혔습니다. 당시 그가 발견된 곳은 인근 건물 여자 화장실이었던 것으로 밝혀졌습니다. 순식간에 벌어진 금은방 절도 사건, 현장영상에 담았습니다.



(취재: 노대영 / 구성: 양현이 / 편집: 류지수 / 디자인: 이수민 / 제작: 모닝와이드 3부)