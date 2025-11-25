정동영 "한반도 문제, 미 승인 기다리는 관료적 사고로 해결 못해"

▲ 한반도 평화경제 미래비전 국제세미나에서 축사하는 정동영 통일부 장관

정동영 통일부 장관은 "미국의 승인과 결재를 기다리는 관료적 사고로는 해결할 수 없다는 것이 한반도 문제의 특성"이라고 말했습니다.정 장관은 통일부가 웨스틴조선 호텔에서 개최한 '한반도 평화경제 미래비전 국제세미나'에서 1998년 11월 김대중 정부가 빌 클린턴 미국 대통령의 방한을 앞두고 금강산 관광 첫 출항 일정을 고수한 일화를 소개하면서 이렇게 밝혔습니다.당시 금창리 지하 핵시설 의혹이 제기됨에 미국 측에서는 한국이 일정을 조정하기를 바라는 기류가 있었지만, 김대중 정부는 출항 일정을 고수했습니다.정 장관은 이를 두고 "(한반도 문제의) 자기중심성, 자기결정권을 강조한 것"이라고 강조했습니다.정 장관의 발언은 케빈 김 주한미국대사대리 접견을 앞두고 나왔습니다.김연철 전 통일부 장관은 기조강연에서 금강산과 원산갈마를 연계한 관광사업, 신재생에너지·녹색협력을 한반도 평화경제의 물꼬를 틀 수 있는 분야로 제시했습니다.김 전 장관은 북한이 원산갈마의 성공을 바란다면 남한 관광객을 무시하기 어렵다며, 이를 위해 북한은 금강산 관광을 둘러싼 불신을 해소해야 한다고 지적했습니다.(사진=통일부 유튜브 채널 갈무리, 연합뉴스)