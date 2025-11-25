일, 중 여론전에 맞대응…"중국 주장 근거 없어" 유엔에 서한

▲ 기하라 미노루 일본 관방장관

중국이 다카이치 일본 총리의 '타이완 유사시 개입' 시사 발언을 문제 삼아 국제 사회에서 다카이치 총리를 강력히 비판하며 여론전을 펴는 것과 관련해 일본이 맞대응에 나섰습니다.유엔 주재 일본대표는 중국이 구테흐스 유엔 사무총장에게 보낸 다카이치 총리의 발언 철회 촉구 서한을 반박하는 서한을 마찬가지로 구테흐스 사무총장에게 송부했다고 현지시간 24일 홈페이지를 통해 전했습니다.야마자키 주유엔 일본대사는 이 서한에서 "중국의 주장은 사실에 반하고 근거가 결여됐다"며 "반론할 수밖에 없어 본국 지시에 기초해 서한을 보낸다"고 밝혔습니다.야마자키 대사는 중국을 겨냥해 "일부 국가는 불투명한 군사력 확장을 오랫동안 지속하고 있으며, 주변국 반대에도 힘과 위압에 의한 일방적 현상변경 시도를 이어가고 있다"고 비판했습니다.이어 "일본은 이러한 움직임에 반대하며, 일본 방위의 기본 방침은 중국 주장과 전혀 달리 전수방위, 즉 공격을 받을 경우에만 방위력 행사 가능하단 수동적 방위 전략"이라고 주장했습니다.그는 "중국이 지적한 다카이치 총리 발언도 이러한 일관된 입장에 입각한 것"이라며 "무력 공격이 발생하지 않았음에도 일본이 자위권을 행사한다는 것과 같은 중국 주장은 잘못됐다"고 반박했습니다.그러면서 "타이완을 둘러싼 문제가 대화를 통해 평화적으로 해결될 것을 기대하는 것이 우리나라(일본)가 종래부터 보인 일관된 입장"이라고 덧붙였습니다.앞서 푸충 유엔 주재 중국대표부 대사는 21일 구테흐스 사무총장에게 보낸 서한에서 다카이치 총리 발언에 대해 "일본이 타이완 문제에 군사적으로 개입하려는 야심을 처음으로 드러낸 것이자 중국의 핵심 이익에 공개적으로 도전하며 중국에 무력 위협을 가한 첫 사례"라고 비난했습니다.이어 "이러한 발언은 매우 잘못되고 위험하며 그 성격과 영향이 극히 악질적"이라며 "일본이 감히 양안 상황에 무력 개입을 시도한다면 이는 침략행위가 될 것이며, 중국은 유엔 헌장과 국제법에 따라 자위권을 단호히 행사해 주권과 영토 완전성을 확고히 수호할 것"이라고 강조했습니다.야마자키 대사는 중국이 일본 여행·유학 자제령을 내리고 일본산 수산물 수입을 다시 중단하는 등의 보복 조치를 내놓은 데 대해 "중국은 이 사안과 본래 관계가 없는 양국 간 인적·경제적 교류와 수산물 무역을 위축시키고 있다"고 지적했습니다.이어 "위압적 조치를 더한 이러한 접근에는 국제사회가 반대해야 한다"며 "일본은 (중국과) 현안과 과제를 줄이고 이해와 협력을 증진해야 한다고 생각하고 있으며, 계속해서 대화를 통해 냉정하게 대응해 나갈 방침"이라고 덧붙였습니다.일본 정부 대변인인 기하라 관방장관은 이날 기자회견에서 "사실에 반하는 중국 측 주장은 받아들일 수 없으며 일본 정부가 확실히 반론을 펴나갈 것"이라고 말했습니다.중국이 유엔, 국제원자력기구(IAEA) 등에서 전방위적 여론전을 펴는 상황에서 일본도 중국과 갈등 장기화에 대비해 사실이 아니라고 판단되는 중국 측 주장에는 즉시 반론을 제기할 것으로 관측됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)