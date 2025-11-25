김병기 "금주 대미투자 특별법 발의…규제 개선·산업별 지원 추진"

▲ 더불어민주당 김병기 원내대표가 25일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

김병기 더불어민주당 원내대표는 오늘(25일) "대미투자 특별법은 이번 주 발의하되 현장의 요구와 국가 경제에 실질적인 도움이 되도록 꼼꼼히 심사하고 보완하도록 하겠다"고 밝혔습니다.김 원내대표는 국회에서 열린 원내대책회의에서 오늘 오후 'APEC(아시아태평양경제협력체) 성과확산 및 한미 관세협상 후속 지원위원회'의 첫 회의가 열린다며 이같이 말했습니다.김 원내대표는 "(회의에서) 주요 상임위원회와 관계부처가 함께 하는 범정부 협력 체계가 실질적인 후속 조치를 논의할 예정"이라며 "이제는 성과를 확실히 확장하고 국민과 기업이 현장에서 체감할 수 있도록 만드는 일이 중요하다"고 강조했습니다.이어 "기업 활동을 뒷받침하는 규제 개선과 산업별 지원을 적극 추진하고 철강, 석유화학 등 주요 업종의 보완책도 세심하게 챙기겠다"고 덧붙였습니다.또 김 원내대표는 "민생과 미래를 위한 예산과 법안에는 여야가 따로 있을 수 없다"며 "예산안과 민생 법안은 반드시 일정에 맞춰 처리하겠다"고 말했습니다.특히, 내년도 예산안에 대해서는 "꼭 필요한 민생, 미래, 통상 대응, AI(인공지능) 예산까지 무분별하고 무책임한 (국민의힘의) 감액 주장이 이어지고 있다"며, "지역 경제를 살리는 예산, 소상공인과 청년을 돕는 예산, 미래 산업 기반을 만드는 예산은 절대로 후퇴할 수 없다"고 강조했습니다.그러면서 "민주당은 민생, 미래, 안전, 균형발전 예산을 마지막까지 책임지고 지키겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)