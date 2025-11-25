누리호 발사대로 이동 시작…기립 작업 본격화

▲ 고흥 나로우주센터 조립동에서 지난 19일 연구진들이 누리호 4차 발사 총조립을 수행하고 있다.

한국형발사체 누리호가 25일 전남 고흥 나로우주센터 내 발사대로 출발했습니다.우주항공청과 한국항공우주연구원은 오늘(25일) 오전 9시 누리호 이송을 시작했다고 발표했습니다.당초 누리호는 오전 7시 40분 발사대 이송 예정이었지만, 오전 8시경 비 예보로 일정이 1시간 20분 늦어졌습니다.누리호는 무인특수이동차량(트랜스포터)에 실려 나로우주센터 내 발사대 종합조립동에서 제2발사대까지 약 1시간 10분에 걸쳐 이송됩니다.누리호는 발사대에 도착한 후, 기립 준비 과정을 거쳐 발사대에 기립하게 됩니다.오늘 오후에는 누리호에 전원 및 추진제(연료, 산화제) 등을 공급하기 위한 엄빌리칼 연결 및 기밀점검 등 발사 준비 작업을 수행할 예정입니다.발사대 이송, 기립, 엄빌리칼 연결 등 발사 준비 작업 과정상 이상이 없을 경우, 발사대에 누리호를 설치하는 작업이 오늘 늦게까지 진행될 예정이라고 항우연은 밝혔습니다.다만 기상 상황에 따라 작업 일정이 변경될 수 있습니다.오늘 예정된 작업이 모두 완료되지 못할 경우, 내일 오전 추가 작업을 통해 발사 운용을 정상 추진할 예정이라고 항우연은 밝혔습니다.발사 시각이 27일 새벽으로 예정된 만큼 내일 오전 시간은 여유가 있는 상황입니다.우주청은 내일 오후 누리호 발사관리위원회를 열어 누리호 추진제 충전 여부를 결정합니다.또 기술적 준비 상황, 발사 윈도우, 기상 상황, 우주물체와의 충돌 가능성 등을 종합 검토해 누리호 최종 발사 시각을 결정할 예정입니다.(사진=한국항공우주연구원 제공, 연합뉴스)