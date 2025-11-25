신지, 문원이 '돈 보고 접근한' 사주·관상이라고?… "그 친구 잘 살아" 해명

이미지 확대하기

그룹 코요태 멤버 신지(44)가 내년 결혼을 앞두고 예비신랑 문원(37)을 둘러싼 각종 오해에 대해 직접 해명했다.신지는 배우 장영란의 유튜브 채널 'A급 장영란'에 출연해 "코요태 멤버들과의 상견례 영상 이후 악플과 오해가 많았다"며 "각종 사주·궁합·관상 풀이가 올라오면서 '쎄하다', '돈 보고 접근했다'는 식의 댓글이 주를 이뤘다"고 속상한 마음을 털어놨다.예비신랑 문원은 한 차례 결혼한 이력이 있으며, 전처와의 사이에서 난 딸은 전처가 양육하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 대해 신지는 "연애를 시작하기 전에 이미 다 알고 있었다. 멤버들에게도 미리 말했는데, 상견례 자리에서 정식으로 말한 것뿐"이라고 설명했다.또 상견례 당시 문원이 "신지가 유명한 줄 몰랐다"고 말해 오해가 커졌다는 점에 대해 "신랑의 의도는 '이 정도로 파급력이 클 줄 몰랐다'는 의미였는데, 편집된 장면만 나가며 와전됐다. 말주변이 없는 사람이어서 더 그렇게 보였던 것"이라고 해명했다.특히 '문원이 신지의 경제력을 보고 접근했다'는 악성 추측에 대해서는 "그 친구 잘 산다"며 단호히 선을 그었다.신지는 두 사람의 첫 만남이 라디오 프로그램이었고, 콘서트가 끝난 뒤 문원이 "오늘부터 1일 할 수 있냐"고 고백하며 연인이 됐다고 회상했다. 이어 예비신랑에 대해 "듬직하고 어깨도 넓고, 세세하게 잘 챙겨주는 사람"이라며 "신랑을 혼내서 많이 울린 적도 있지만, 오히려 나를 잘 핸들링해 주는 첫 사람이어서 더 반했다"고 애정을 드러냈다.신지는 구체적인 날짜를 밝히지는 않았지만 내년에 결혼식을 올릴 예정이라고 전했다. 악플 논란을 함께 겪으면서 관계는 오히려 더 단단해졌고, 현재는 조용한 신혼집을 마련해 예비부부로 동거 중인 상황이다. 그는 "싸우진 않지만 여전히 혼내는 편"이라며 "신랑은 퇴근길이 설레고 행복하다고 한다"고 웃었다.지난 6월 웨딩 촬영 사실이 알려지며 결혼설이 보도된 바 있으며, 두 사람은 MBC 라디오 '싱글벙글쇼'를 통해 처음 인연을 맺고 지난해 말 연인으로 발전했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)