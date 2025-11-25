뉴스

"달리기 자신 있어서"…금 직거래 현장서 골드바 들고 튄 20대 검거

권민규 기자
작성 2025.11.25 09:24 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
"달리기 자신 있어서"…금 직거래 현장서 골드바 들고 튄 20대 검거
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

골드바 직거래 현장에서 물건을 빼앗아 달아나려던 20대가 피해자에게 덜미를 잡혔습니다.

경기 시흥경찰서는 준강도미수 혐의로 20대 남성 A 씨를 현행범으로 체포해 조사 중이라고 오늘(25일) 밝혔습니다.

A 씨는 어제 저녁 6시 50분쯤 시흥 정왕동 길거리에서 중고거래 사이트를 통해 만난 금은방 업주 B 씨로부터 개당 10ｇ짜리 골드바 22개, 시가 1억6천만원 상당의 금을 빼앗아 달아나려 한 혐의를 받습니다.

A 씨는 현장에서 B 씨에게 곧바로 붙잡혔으며, 시민 신고를 받고 출동한 경찰관에게 넘겨졌습니다.

B 씨는 A 씨를 현행범으로 체포하는 과정에서 주먹 등으로 얼굴을 폭행당하기도 한 것으로 전해졌습니다.

다니던 대학교를 휴학 중인 A 씨는 중고거래 사이트에서 B 씨가 올린 골드바 판매 글을 보고 범행을 계획한 것으로 파악됐습니다.

A 씨는 경찰에 "돈이 좀 필요했다"며 "달리기에 자신이 있어서 물건을 빼앗아 달아나면 못 잡을 줄 알았다"는 취지로 진술한 것으로 확인됐습니다.

경찰은 A 씨에 대한 조사를 마치는 대로 구속영장을 신청할 방침입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
권민규 기자 사진
권민규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지