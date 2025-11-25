SUV 타고 달리던 엄마 행방불명…CCTV 마지막 모습

▲ 경찰차

청주에서 50대 여성이 42일째 실종 상태인 가운데 경찰이 그가 강력 범죄에 연루됐을 가능성까지 염두에 두고 전방위적인 수사를 펴고 있는 것으로 확인됐습니다.오늘(25일) 연합뉴스 취재를 종합하면 지난달 16일 "혼자 사는 어머니와 연락이 닿지 않는다"는 자녀의 실종 신고가 접수됐습니다.경찰 조사 결과 실종자 A(50대) 씨는 지난달 14일 오후 6시 30분 청주의 한 회사에서 자신의 SUV를 몰고 퇴근했으며, 그의 SUV가 이튿날 오전 3시 30분 청주 외하동 팔결교삼거리 인근 도로에서 주행 중인 모습이 CCTV에 포착된 것을 끝으로 행방이 드러나지 않고 있습니다.경찰은 A 씨가 평소 주변에 극단 선택을 암시한 적이 없는 데다 일반적인 실종 사건과 달리 차량까지 장기간 발견되지 않고 있는 점에 주목, A 씨가 강력 범죄에 연루됐을 가능성이 있다고 보는 것으로 전해졌습니다.경찰은 특히 전 연인 B(50대) 씨의 당일 행적을 석연치 않게 보고 A 씨의 실종과 연관이 있는지 집중 수사 중인 것으로 알려졌습니다.B 씨는 A 씨 실종 당일 오후 6시쯤 자신이 운영하는 청주의 한 사업장에서 퇴근한 뒤 이튿날 오전 5시가 넘어서야 귀가했으며, 그사이 다른 사람 명의의 휴대전화 유심칩을 사용한 정황이 확인됐습니다.그러나 B 씨는 경찰 조사에서 당일 행적에 대해선 기억이 나지 않는다고 진술했습니다.경찰은 A 씨의 SUV가 실종 당일 B 씨의 회사 주변 도로를 여러 차례 지난 점을 수상쩍게 여기고 두 사람이 만났는지 확인하고 있습니다.경찰은 두 사람이 교제하다가 결별한 뒤에도 이성 문제로 여러 차례 다툰 점 등을 토대로 B 씨가 A 씨를 해코지했을 가능성도 배제하지 않고 있습니다.앞서 경찰은 사안이 중대하다고 보고 전담수사팀을 편성해 수사를 진행해왔고, A 씨 SUV의 이동 경로 일대에 헬기까지 동원해 저수지와 야산 등을 샅샅이 수색했으나 현재까지도 A 씨와 그의 차량은 행방불명 상태입니다.경찰 관계자는 "모든 가능성을 열어두고 실종자의 주변을 수사 중"이라며 "구체적인 수사 진행 상황은 밝힐 수 없다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)