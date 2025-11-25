브라질 남부 마을에 우박 강타…"150여 명 부상"

▲ 23일 오후(현지시간) 브라질 남부 지역에 쏟아진 우박

브라질 남부 지역 한 도시가 돌덩이 같은 우박에 큰 피해를 봤다고 브라질 히우그란지두술주(州) 재난당국이 24일(현지시간) 밝혔습니다.히우그란지두술 주정부와 이레싱(Erechim) 시청 보도자료에 따르면 전날 오후 이레싱에서는 약 20분 동안 강한 비와 함께 우박이 쏟아졌습니다.우박은 나뭇가지를 부러뜨리고 전선을 손상할 정도로 세게 떨어졌다고 합니다.35곳의 학교와 수백 채의 주택 등지에서 지붕 및 벽체가 파손되는 등의 물적 피해가 보고됐습니다.또 주민 152명은 머리를 비롯한 신체 곳곳에 우박 또는 우박에 부서진 건물 파편 등을 맞아 병원에서 치료받았다고 현지 당국은 설명했습니다.CNN브라질과 G1 등 현지 언론에서 공유한 소셜미디어 동영상에는 차량 뒷유리에 구멍이 숭숭 뚫리거나 잔디 정원에 하얗게 떨어져 내린 우박의 모습을 볼 수 있습니다.G1은 6천400 가구의 2만 5천900여 명이 피해를 봤으며, 12곳의 의료 시설도 영향을 받았다고 보도했습니다.파울루 폴리스 이레싱 시장은 자신의 페이스북에 게시한 동영상에서 "학교의 구조적 피해로 인해 오늘 학교는 대부분 휴교했다"면서 "지붕이 부서지는 등의 피해를 본 가정을 지원하기 위해 비상용 비닐 커버를 긴급 배포했다"고 말했습니다.에두아르두 레이치 히우그란지두술 주지사는 이날 150만 헤알(4억 원 상당) 규모 긴급 지원금을 승인했다고 보도자료를 통해 밝혔습니다.인근 파라나주에서도 갑작스러운 우박으로 100여 명이 당국에 주택 파손 신고를 했다고 G1은 전했습니다.앞서 브라질 남부에서는 이달 초에도 무게 100ｇ 안팎의 우박이 떨어져 도로와 건물에 영향을 미쳤습니다.(사진=브라질 히우그란지두술 재난당국(Casa Militar Defesa Civil RS) 홈페이지 캡처, 연합뉴스)