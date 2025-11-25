뉴스

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

1. 경주 회담 한 달 만에 통화…"내년 4월 방중"

미중 정상이 경주 APEC에서 정상 회담을 한 지 한 달 만에 전화통화를 했습니다. 트럼프 대통령은 내년 4월에 중국을 방문하기로 했고 시진핑 국가주석에게도 내년 중 미국 국빈 방문을 제안했다고 밝혔습니다.

2. 한·튀르키예 정상회담…원전·방산 협력 약속

튀르키예를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 에르도안 대통령과 정상회담을 했습니다. 두 정상은 원자력과 방산 분야 협력 등 3건의 MOU를 체결하고 전략적 동반자 관계에 관한 공동성명도 채택했습니다.

3. '법정 모욕' 감치 재집행…"반복되면 체포"

한덕수 전 총리의 재판 중에 소란을 피워서 감치 처분을 받았다가 석방됐던 김용현 전 장관의 변호인 2명에 대해 재판부가 다시 감치를 집행하기로 했습니다. 재판부는 소란을 계속 피우면 현행범으로 체포하겠다고도 경고했습니다

4. 원로 배우 이순재 별세…향년 90세

원로 배우 이순재 전 국회의원이 오늘(25일) 새벽 90세를 일기로 별세했습니다. 고인은 1950년대 데뷔해 연극과 영화, 드라마를 누비며 국내 최고령 현역배우로 활동했습니다.
