[날씨] 오후까지 미세먼지 '나쁨'…전국 곳곳 비·눈

SBS 뉴스
작성 2025.11.25 06:36 조회수
아침 출근길 먼지와 안개가 뒤엉켜 시야가 매우 답답합니다.

현재 수도권은 초미세먼지 농도 매우 나쁨 수준, 그 밖의 경남을 제외한 대부분 지역도 나쁨 수준을 보이고 있고요.

그제(23일) 발원한 황사의 영향으로 수도권과 충청, 광주와 제주는 미세먼지 농도도 나쁨 수준을 보이며 먼지 농도가 높아져 있습니다.

오늘 전국의 대기 질 탁하겠는데요.

오후부터 청정한 북서기류가 유입되면서 차츰 해소되겠습니다.

이에 더해 전국에 안개도 매우 짙게 끼어 있습니다.

오늘 마스크 꼭 챙겨주시고요.

안전 운전해 주셔야겠습니다.

오늘 비 소식도 들어 있습니다.

현재 서해안에 약하게 비가 시작된 가운데 오전에 전국으로 확대되겠고 건조특보가 발효 중인 동해안 지역은 오후에는 비가 잦겠습니다.

비 양을 보시면 5에서 20mm 안팎이 예상되고요.

강원과 전북 동부, 제주 높은 산지에는 1에서 5cm 안팎의 눈이 내려 쌓일 수 있겠습니다.

현재 기온 보시면 서울이 8.6도로 시작해 낮 기온 서울 9도에 그치며 쌀쌀하겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
