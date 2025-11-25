"온라인 사기·인신매매 공조" 한국 주도 공동선언

<앵커>



UN에서는 캄보디아 사태 같은 온라인 사기와 인신매매를 끊어내자는 공동성명이 나왔습니다. 우리나라가 주도해서 44개 나라가 동참했고, 캄보디아도 서명했습니다.



뉴욕 김범주 특파원의 보도입니다.



유엔에서 온라인 사기와 인신매매 문제에 국제사회가 함께 대응하자는 공동성명이 나왔습니다.



캄보디아를 중심으로 구금에 사망 사건까지 겪었던 우리나라가 유엔에서 4년에 한 번 열리는 인신매매 대응 고위급 회의에 맞춰서 성명을 주도해서 44개국이 참가했습니다.



[차지훈/주 유엔대사 : 피해자들은 강제노동과 성착취, 여러 형태의 인권유린으로 고통받고 있습니다. 이런 현실에서 자유로운 나라는 없습니다.]



유럽 국가들과 일본, 태국, 베트남에 특히 캄보디아도 동참해서, 이 문제에 국제적인 공조가 이뤄져야 한다고 입을 모았습니다.



[차지훈/주 유엔대사 : 법 집행과 인터넷 감시, 인권 분야를 아우르는 종합적이고 다양한 대응이 필요합니다.]



동남아 각국은 한국인을 비롯한 인명 피해가 본격적으로 문제가 되고, 국가 이미지가 추락할까 봐 걱정하는 중국 정부의 요청까지 들어오자 자국 내 불법 조직들을 단속하기 시작했습니다.



미얀마 군사정부는 지난주 태국 국경지대에 있는 온라인 사기 범죄 단지를 덮쳐서 주로 중국인인 외국인 1천500명을 붙잡고 건물들을 철거했다고 밝혔습니다.



하지만 전문가들은 보여주기 식 단속일 뿐이고. 범죄 조직과 관료들 사이에 유착이 여전하다고 지적하고 있습니다.



선언을 넘어서, 강제성 있는 공동대응까지 이어져야 이런 행태가 근절될 수 있다는 목소리가 갈수록 힘을 얻어가고 있습니다.



(영상취재 : 이희훈 영상편집 : 김종미)