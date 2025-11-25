튀르키예와 원전·방산 협력 약속…오늘 귀국길

<앵커>



튀르키예를 찾은 이재명 대통령이 에르도안 대통령과 정상회담을 했습니다. 원자력 협력을 포함해서 3건의 양해 각서를 체결했고 이걸 포함해서 이번 정상 회담 결과를 추진하기 위한 공동 성명도 채택했습니다.



강청완 기자입니다.



이재명 대통령이 7박 10일 순방의 마지막 방문국인 튀르키예의 수도 앙카라에 도착했습니다.



이 대통령의 국빈 방문을 환영하기 위해 앙카라 대통령궁에선 공식 환영식이 열렸습니다.



기마대의 호위를 받으며 도착한 이 대통령을 에르도안 대통령이 맞이했고, 청록색 제복을 입은 의장대가 애국가를 연주했습니다.



이 대통령은 도열한 의장대에게 튀르키예식 인사를 건넸습니다.



[이재명 대통령 : 메르하바, 아스켈! (군인 여러분, 안녕하십니까!)]



103분 동안 진행된 회담에서 두 정상은 양국이 '피를 나눈 형제의 나라'라고 강조하며 원자력과 방위산업, 바이오 분야 등 협력을 강화하기로 뜻을 모았습니다.



[레젭 타입 에르도안/튀르키예 대통령 : 우리는 이 (전차 등 방위산업) 분야의 공동 프로젝트를 더욱 다양화하기를 원합니다.]



튀르키예의 한국전 참전용사를 예우하고 후손을 지원하는 보훈 협력, 한국 기업의 튀르키예 대규모 도로 건설 사업 참여를 위한 도로 인프라 협력, 튀르키예 시노프 원자력발전소 사업 참여를 위한 원자력 협력 등 총 3건의 양해각서도 체결됐습니다.



[이재명 대통령 : 한국의 우수한 원전 기술과 안전 운영 역량이 튀르키예의 전 개발에 실질적으로 기여할 수 있기를 바랍니다.]



각 분야별 진전 사항을 점검하기 위한 한-튀르키예 경제공동위원회를 10년 만에 재개하기로 하고 전략적 동반자 관계에 관한 공동성명도 채택했습니다.



이 대통령은 오늘(25일) 튀르키예 한국전쟁 참전용사 묘소에 헌화하고 현지 동포, 기업인들을 만난 뒤 귀국길에 오릅니다.



