'동상이몽2' 카드 값 천만 원 나온 김영광, "밥만 먹었는데"…김은지, "내기에서 지면 카드 압수"

김영광이 아내에게 카드를 반납했다.24일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 김영광 김은지 부부의 일상이 공개됐다.이날 방송에서 김은지는 김영광의 카드값을 지적했다. 한 달 동안 사용한 카드값이 600만 원에 달했던 것.이에 김영광은 모두 밥값으로 쓴 것이라며 미안함을 드러냈다. 그리고 다음 달 카드값을 확인하며 크게 당황했다. 다음 달 카드값은 무려 970만 원이 넘었던 것이다.이를 알게 된 김은지는 "이건 좀 아닌 거 같아"라며 할 말을 잃었다. 순식간에 얼어붙은 분위기에 김영광은 다급하게 명세서를 체크했다. 그리고 그는 "진짜 먹을 거밖에 안 썼어"라며 다소 당당한 모습을 보여 김은지를 당혹스럽게 만들었다.어디에서 뭘 먹었는지 누구와 먹었는지도 제대로 기억하지 못하는 김영광에 김은지는 "적당한 선에서 인풋과 아웃풋 밸런스를 맞춰야지"라고 나무랐다.그러자 김영광은 "내가 후배들한테 잘 사주니까 선배들도 다 좋아하잖아"라며 자신의 황금 인맥을 과시했다.이에 김은지는 "그러면 불러 봐. 전화드려 봐"라고 했다. 김영광은 김은지의 이야기에 내기를 하자고 했고 식사 중인 테이블을 자신의 인맥으로 금세 채울 수 있다고 장담했다.김은지는 "만약 시간 내로 못 채우면 한 달 동안 내 카드 안 쓰기로 하자"라고 제안했다. 그러자 김영광은 "그럼 난 뭐 써? 없는데 돈이"라고 말했고, 김구라는 "돈도 없는데 저렇게 뻔뻔하게 쓰고 다닌 거야?"라며 황당해했다.김영광은 자신 있다며 3시간 안에 6명을 불러낼 수 있다고 했다. 그리고 그는 가장 먼저 전 축구선수 안정환에게 연락을 했다.갑작스러운 후배의 전화에 안정환은 무슨 일인지 물었다. 김영광은 안부 전화라고 둘러댔지만 결국 사실대로 전화를 한 이유를 설명했다.이에 안정환은 "미친놈 아니야? 어떻게 먹는 걸로만 900만 원을 써. 돌아이지 그게"라며 "당연히 와이프가 화내지. 너 혼날 짓 했다. 무릎 꿇어"라고 따끔하게 혼을 내 김은지를 만족스럽게 했다.이어 김영광은 가수 임영웅에게 전화를 걸었다. 두 사람은 축구로 인연을 맺어 찐친이 된 것. 콘서트 준비 중이라는 임영웅에게 김영광은 "일단 주소는 보내둘게"라며 시간이 되면 꼭 와달라고 부탁했다.이어 스튜디오에서 김영광은 "만약에 영웅이가 스페셜 게스트로 오면 조우종 자리가 내 자리되는 거냐?"라며 여전히 고정 자리를 노리고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그러자 서장훈은 "신경 안 써도 된다. 안 온다. 걱정하지 마라"라며 조우종을 안심시켰다. 하지만 김영광은 자신 있다며 임영웅을 반드시 초대하겠다고 예고해 관심을 모았다.이날 김영광의 연락을 받고 온 이영표는 김영광의 승부욕에 대해 "승부욕이 통제된 상태여야 긍정적인데 가끔 통제가 안 된다"라며 손사래를 쳤다.그러자 김영광은 "물병 사건 이후로 개과천선했다"라며 흑역사를 언급했다. 이에 김영광은 "그 사건으로 6경기 경기 출장 정지, 연맹 벌금으로 600만 원, 구단 벌금으로 2천만 원을 냈다"라며 "팬들에게 한번 외면을 받으니까 타격이 엄청나게 크더라. 그 사건 이후에 완전히 팬 프렌들리 선수로 거듭났다"라고 말해 웃음을 자아냈다.결국 이날 김영광은 아내와의 내기에서 패배했고 이에 카드를 반납해 안타까움을 자아냈다.한편 이날 방송 말미에는 개그계 13호 커플 김민기 홍윤화 커플이 새로운 운명 커플로 합류하는 모습이 예고됐다. 특히 홍윤화는 자신의 인생에서 마지막 다이어트를 결심했다고 밝혀 다음 방송에 대한 궁금증을 높였다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)