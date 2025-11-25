'동상이몽2' 서장훈, "내가 손 잡아"…고정 없어진 김영광, '서라인 1호' 등극

이미지 확대하기

김영광이 서라인 1호가 되었다.24일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 김영광 김은지 부부의 일상이 공개됐다.이날 방송에서 김영광은 아내 김은지에게 하소연을 했다. 그는 "지훈이 좋겠다. 형 밟고 올라가서 좋겠다"라고 말해 눈길을 끌었다.이어 그는 "두 게임 만에 떨어졌다고. 최소 세 게임은 했어야 되는데"라며 골때녀 감독으로 데뷔했지만 두 번째 게임 만에 패배당하며 방출 엔딩을 맞았다고 밝혔다.고정 프로그램이 사라졌다는 이야기에 패널들은 김영광을 안타까워했다. 그러자 서장훈은 "여러분 걱정하지 마라. 제가 김영광 손을 잡았다. 올림픽을 겨냥한 예능 프로그램에 합류하게 됐다"라고 밝혔고, 패널들은 축하의 박수를 보냈다.이에 이지혜는 "김영광이 서라인 1호 아니냐"라고 언급했다. 이를 들은 서장훈은 "그런데 사실 지금 약간 후회하고 있다. 거의 매일 문안 인사처럼 연락이 온다. 문자가 안 끊긴다"라며 뜻밖의 고충을 토로해 웃음을 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)