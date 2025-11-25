한-튀르키예, 원자력 협력 MOU 체결.."시노프 원전 수주 발판"

▲ 이재명 대통령과 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령이 24일(현지시간) 튀르키예 앙카라 대통령궁에서 공동언론발표를 하고 있다.

한국과 튀르키예 양국이 이재명 대통령과 레제프 타이이프 에르도안 대통령의 정상회담을 계기로 원자력 협력 양해각서 등 3건이 MOU를 체결했습니다.한국전력과 튀르키예전력공사가 서명한 MOU에는 양국이 원자로 기술과 부지평가, 규제 인허가, 금융 및 사업모델 원전 프로젝트 이행 등에 협력한다는 내용이 담겼습니다.또, 이를 위한 공동 워킹그룹 구성 추진 등도 MOU에 포함됐습니다.튀르키예가 시노프 지역에 원자력발전소 건설을 하는 프로젝트를 추진하고 있고, 여기에 한국이 주요 협상국으로 거론되는 상황에서 이번 MOU 체결이 긍정적 영향을 줄 수 있을 것이란 분석이 나옵니다.대통령실은 별도로 배포한 설명자료에서 "원전 부지평가 등 초기 단계부터 한국이 참여할 기반을 마련한 것"이라며 "향후 사업 수주까지 이어질 수 있는 발판이 될 수 있다"고 설명했습니다.한국 국가보훈부와 튀르키예 가족사회부 간의 '보훈 협력에 관한 MOU'도 체결됐습니다. 양국은 튀르키예의 한국전 참전 용사 예우 강화 및 후손 간 교류 활성화, 국가보훈부와 가족사회부의 정례적 교류 등을 추진하기로 했습니다.한국도로공사·한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)는 튀르키예 도로청과 '도로 인프라 분야에 관한 협력 MOU'에 서명했습니다. 3개 기관이 함께 도로 건설 프로젝트를 공동으로 발굴·추진하기 위해 협력의 폭을 넓히겠다는 내용을 MOU에 담았습니다.대통령실은 "튀르키예 도로청이 발주할 대규모 도로 건설 사업에 한국 기업의 참여를 늘릴 수 있을 것"이라 전망했습니다.(사진=연합뉴스)