김용현 변호인단 감치 재집행…"반복되면 체포"

<앵커>



내란 혐의 사건 재판 과정에서 소란을 부려 감치 처분을 받았다 석방됐던 김용현 전 장관의 변호인 2명에 대해 재판부가 다시 감치를 집행하기로 했습니다. 재판부는 법정 소란 행위를 계속하면 현행범으로 체포하겠다고도 경고했습니다.



김지욱 기자가 보도합니다.



<기자>



한덕수 전 국무총리의 내란 혐의 사건 재판을 맡고 있는 이진관 부장판사는 어제(24일) 재판 진행에 앞서, 김용현 전 국방장관 변호인 2명에 대한 감치를 다시 집행하겠다고 밝혔습니다.



[이진관/서울중앙지법 형사합의33부 재판장 : 적법한 절차로 인적사항을 확인해서 구치소에서 요구하는 요건을 맞춰서 집행할 예정입니다.]



앞서 지난 19일 한 전 총리 재판에 김 전 장관이 증인으로 나오자 이들은 동석하겠다며 법정에서 소란을 피웠고, 이 부장판사는 퇴정을 명령했지만 이들이 지시에 따르지 않자 15일간 감치 명령을 내렸습니다.



그러나 이들이 신원 확인을 거부하면서 실제 감치가 이뤄지지 못했고, 석방된 변호인은 유튜브를 통해 재판부를 원색으로 비난했습니다.



[이하상/김용현 전 장관 변호인 : 우리 팀에 대적하는 놈들은 무조건 죽습니다. 이제 이진관 이놈의 XX 죽었어.]



이를 의식한 듯 이 부장판사는 비공개로 이뤄졌던 감치 재판 과정에서 변호사들의 법정 모욕행위가 있었다며 추가 감치 재판도 예고했습니다.



[이진관/서울중앙지법 형사합의33부 재판장 : 재판부를 향해서 '해보자는 거냐', '공수처에서 봅시다' 이렇게 진술했습니다. 법정 모욕행위입니다.]



이 부장판사는 또 "유사 상황이 반복되면 법정 모욕행위자를 현행범으로 체포해 경찰에 인계하는 방식으로 대응할 것"이라고 경고하기도 했습니다.



이에 대해 김 전 장관 변호인단은 "법적 근거 없는 퇴정을 명령하고 불법적 소송지휘권을 사용했다"며 이 부장판사를 공수처에 직권남용과 불법감금 혐의로 고소했습니다.



(영상편집 : 최진화, 화면출처 : 유튜브 '진격의 변호사들')