이 대통령, 튀르키예 에르도안 대통령과 소인수 회담 시작

▲ 이재명 대통령이 24일(현지시간) 앙카라 대통령궁에서 열린 국빈방문 공식 환영식에서 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 악수하고 있다.

튀르키예를 국빈 방문 중인 이재명 대통령시 현지시간 오후 4시 57분(한국시간 밤 10시 57분)부터 레제프 타이이프 에르도안 대통령과 소인수 회담을 시작했습니다.두 정상은 방산·원자력·바이오 분야에 걸친 협력 강화 방안을 논의할 예정입니다.이 대통령은 한국 기업들의 우수한 기술력을 강조하면서 현지 시장 진출에 대한 튀르키예 정부의 관심과 지원을 당부할 것으로 보입니다.회담에 앞서 이 대통령은 튀르키예 대통령궁 앞에서 열린 공식 환영식에 참석했습니다.에르도안 대통령이 직접 차량에서 내린 이 대통령을 맞이했습니다.이 대통령은 에르도안 대통령과 나란히 걷던 중 튀르키예 국기 앞에서 짧게 고개를 숙여 예를 표했으며, 의장대를 향해 "메르하바 아스케르"(Merhaba asker·군인 여러분, 안녕하십니까)라고 인사하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)