태권도 김유진, 그랑프리 챌린지 여자 57㎏급 우승

▲ 공격 시도하는 김유진(오른쪽)

2024 파리 올림픽 금메달리스트인 김유진(울산시체육회)이 2025 월드태권도 그랑프리 챌린지에서 우승했습니다.김유진은 24일 태국 방콕 후아막 스타디움에서 열린 대회 마지막 날 여자 57㎏급 결승에서 중국의 장추링을 라운드 점수 2-1(14-1, 1-3, 11-4)로 꺾고 우승했습니다.김유진은 3라운드 종료 1분 6초 전 비디오 판독을 거쳐 공격 성공을 인정받아 5-2로 앞서갔습니다.이후 몸통 공격을 재차 성공해 7-2로 벌렸고, 차분하게 점수 차를 벌리며 여유롭게 우승했습니다.김유진은 경기 후 "파리 올림픽 이후 우승 도전에 계속 실패했는데, 올해가 끝나기 전에 다시 정상에 오르게 돼 다행"이라며 "오늘 경기로 자신감이 생겼으니, 내년엔 더 강해진 모습으로 나서겠다"고 밝혔습니다.남자 80㎏급에 출전한 서건우(한국체대)는 결승에서 만난 브라질의 엔히키 마르크스 로드리게스 페르난지스에게 라운드 점수 0-2(2-2 우세승, 3-17)로 패해 은메달을 획득했습니다.그는 1라운드를 동점으로 마쳤으나 기술 우위에서 밀렸고, 2라운드에선 난타 과정에서 대량 실점하면서 무릎을 꿇었습니다.김유진과 서건우는 이번 대회 입상으로 2026 파리 그랑프리 시리즈 본선 출전권을 획득했습니다.한국은 이번 대회를 금메달 4개, 은메달 2개, 동메달 4개로 마쳤습니다.(사진=세계태권도연맹 제공, 연합뉴스)