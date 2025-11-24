한덕수, 재판서 "계엄 만류" 재차 주장…헌재 위증은 인정

▲ 한덕수 전 국무총리가 24일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 방조 등 혐의 사건의 속행 공판에 출석해 있다.

한덕수 전 국무총리가 모레인 26일 결심을 앞둔 자신의 내란 혐의 재판에서 윤석열 전 대통령의 계엄 선포를 만류했다고 재차 주장했습니다.서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사)는 오늘(24일) 한 전 총리의 내란 우두머리 방조 및 중요임무 종사 혐의 사건의 속행 공판을 열고 피고인 신문을 진행했습니다.피고인 신문은 증거조사 종료 후에 검사 또는 변호인이 피고인에게 기소된 범죄혐의의 공소사실과 정상에 관해 필요한 사항을 캐묻는 절차입니다.한 전 총리는 지난해 12월 3일 밤 '지금 들어와 달라.주위에는 알리지 않았으면 좋겠다'는 윤 전 대통령의 전화를 받았다고 설명했습니다.이후 대통령실에 도착한 한 전 총리는 윤 전 대통령의 비상계엄 선포 계획을 듣고 "너무 깜짝 놀라서 '우리나라의 대외신인도가 떨어지고, 경제가 정말 망가질 수 있습니다. 이건 굉장히 중대한 일입니다. 재고해 주십시오'라는 취지로 말했다"고 했습니다.한 전 총리는 명시적으로 '반대'라는 단어를 사용하지는 않았지만, 반대하는 취지로 대외신인도와 경제를 언급했다고 부연했습니다.한 전 총리는 또 윤 전 대통령에게 국무회의 소집을 건의한 것도 더 많은 국무위원을 통해 반대 의견을 전하기 위해서였다고 주장했습니다.국무위원들이 모인 뒤 강하게 반대 의사를 표한 최상목 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관에게 '당신도 (대통령 집무실에) 좀 들어가서 이야기를 해 봐라'는 취지로 말했다는 겁니다.재판부가 "피고인이 비상계엄을 막을 의사가 있었다면 (다른 국무위원들이) 재고해달라는 말을 할 때 함께 호응할 수 있었을 텐데 왜 가만있었느냐"고 묻자 한 전 총리는 "두 번 정도 (집무실에) 들어갈 때마다 만류하는 입장을 계속 전달했다"고 답했습니다.그러면서 "최 전 부총리, 조태열 전 외교부 장관 등 연륜 있는 분들이 말씀해주는 게 좋지 않나 생각했고, 지금 생각해보면 저도 좀 더 열심히 합류해서 행동했으면 좋았겠다는 아쉬움을 갖고 있다"고 덧붙였습니다.한 전 총리는 앞서 공개된 대통령실 CCTV 영상에서 문건 2개를 들고 있는 모습이 포착된 데 대해서는 "대통령으로부터 계엄에 대한 얘기를 듣고서부터는 어떤 경위를 거쳐 무슨 일을 했는지에 대한 기억이 부족하다"며 "거의 '멘붕' 상태에서 무언갈 보고 듣기는 했지만 제대로 들어와서 인지된 상황은 아니었다"고 답했습니다.이외에도 대통령실 CCTV에는 한 전 총리가 이상민 전 행정안전부 장관과 문건을 보며 16분간 대화하는 장면이 담겼는데, 한 전 총리는 "이 전 장관과 대화를 한 것을 이번에 영상을 보고 알았다"며 "대화를 한 기억이 전혀 없다"고 했습니다.그러면서 "행안부가 가지는 기능, 예를 들면 질서유지라든지 국민 생활 안정에 대한 이야기를 하지 않았을까 (수사기관에서) 진술을 한 기억은 있지만 정확히 기억은 나지 않는다"고 덧붙였습니다.한 전 총리는 비상계엄 선포 후인 12월 8일쯤 강 전 실장에게 사후 서명한 비상계엄 선포문 폐기를 요청한 데 대해서는 "사후적으로 사인을 한 것이기 때문에 적절치 않다고 생각했다"고 설명했습니다.해당 선포문을 '대통령기록물'이라고 생각하지는 않았다고도 답했습니다.다만 '대통령실로부터 받은 문건을 파쇄한 게 적절하지 못하다고 생각해서 위증했다고 (수사기관에서) 진술했는데 맞느냐'는 특검팀 질문에는 "네. 제가 헌재에서 위증했습니다"라며 인정하는 모습을 보였습니다.한 전 총리는 오늘 신문 말미에 "위헌·위법한 비상계엄을 국정을 총괄하는 국무총리로서 막지 못한 데 대해 정치적인, 역사적인 책임을 느낀다"며 "앞으로도 이런 일들이 다시는 일어나지 않도록 제가 할 수 있는 일이 있다면 하겠습니다만 계엄을 막지 못해서 국민들에게 큰 어려움을 준 사안에 대해서는 큰 멍애로 알고 살아가도록 하겠다"고 말했습니다.재판부는 이틀 뒤인 오는 26일 특검팀의 구형과, 한 전 총리의 최후 진술을 듣는 결심공판을 열어 재판을 마무리할 예정입니다.(사진=서울중앙지법 제공, 연합뉴스)