'윙' 김헌우·'프레시벨라' 전지예, 2026 브레이킹 국가대표

전영민 기자
작성 2025.11.24 19:02 조회수
▲ 비보이 1위 김헌우, 2위 김홍열, 3위 오철제, 4위 김종호

김헌우(Wing)와 전지예(Freshbella·이상 서울시청)가 2026 브레이킹 국가대표 선발전에서 우승을 차지했습니다.

'윙' 김헌우는 지난 23일 서울 강남구 가빈아트홀에서 열린 2025 브레이킹 K 파이널 일반부 비보이(B-Boy) 결승에서 '홍텐' 김홍열(Hong10·도봉구청)을 2대 1로 꺾고 우승했습니다.

일반부 비걸(B-Girl) 결승에서는 전지예가 김예리(Yell)를 3대 0 만장일치로 제압하고 1위를 거머쥐었습니다.

비보이 성적 상위 3명인 김헌우, 김홍열, 오철제(Fe)와 비걸 1∼3위 전지예, 김예리, 권성희(Starry)는 내년도 태극마크를 답니다.

남녀 국가대표 중 각 2명은 내년 10월 나고야·아이치 아시안게임에 출전합니다.

대한민국댄스스포츠연맹은 대회를 앞두고 감독 등 지도자 회의를 거쳐 아시안게임에 출전할 선수를 선발할 계획입니다.

브레이킹 선수단은 우선 오는 12월 일본 후쿠오카에서 열리는 세계댄스스포츠연맹(WDSF) 브레이킹 세계선수권대회에 참가합니다.

(사진=대한민국댄스스포츠연맹 제공, 연합뉴스)
