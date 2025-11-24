[D리포트] '1인 1표제' 내부 반발 확산에 결정 연기

민주당 당무위원회는 오늘(24일) 대의원과 권리당원의 표의 가치를 기존 20대 1 미만에서 1대 1로 바꾸는 당헌·당규 개정안을 의결했습니다.



다만, 당헌 개정 마지막 관문인 중앙위원회 소집 시점은 당초 이번주 금요일에서 다음달 5일로 일주일 늦추기로 했습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : (1인 1표에 대해) 거의 이견이 없이 방향에 동의를 하셨습니다. 다만 부족한 점이 있으니 그에 대한 보완을 위해서 숙의하는 시간을 갖자….]



당헌·당규 개정 추진 근거가 된 지난주 당원 여론조사 투표율이 낮아 대표성이 크다고 볼 수 없고, 서두를 사안도 아니라는 당내 비판을 정청래 대표가 받아들인 겁니다.



당무위에 앞서 진행된 당 지도부 회의에서도 반대 의견이 공개 표출되기도 했습니다.



[이언주/민주당 최고위원 : 정해졌으니 무조건 따라오라는 식의 방식은 민주적 절차에 부합하지 않는다, 이렇게 생각합니다.]



정 대표는 당무위에서, 영남 지역을 비롯한 '민주당 험지'의 대표성 문제 등에서 보완책을 마련하는 게 숙제라며, 특별결의문 채택 등의 방식으로 충분한 숙의를 통해 정리되길 바란다고 말한 걸로 전해졌습니다.



다만, 민주당 일각에선 "일주일 안에 숙의가 되겠냐"는 냉소적 반응도 나왔습니다.



정치권에선 대표직 연임을 노리는 정 대표의 사전 포석에 친이재명계가 제동을 걸고 있다는 분석이 나오고 있지만, 정작 친명계 핵심들은 당헌 개정에 힘을 싣고 있습니다.



이 대통령의 당 대표와 대선후보 시절 비서실장을 지냈던 이해식 의원은 공개적으로 "1인 1표제는 할 때가 됐다"고 했고, 친명계 핵심 인사는 "과거 이 대통령이 대표 시절 개혁의 80%는 추진했고 남은 20%를 정 대표가 마무리하는 거다", "보완은 필요하지만 큰 틀에서 방향은 맞다"고 SBS에 밝혔습니다.



당헌 개정안은 다음 달 5일 열리는 당 중앙위원회에서 과반수 찬성을 얻으면 최종 확정됩니다.



(취재 : 김상민, 영상취재 : 전경배·김용우, 영상편집 : 황지영, 제작 : 디지털뉴스편집부)