강훈식 "경제외교 성과, 중소·벤처 비롯 국민 전체로 확산돼야"

▲ 강훈식 대통령 비서실장

강훈식 대통령 비서실장은 오늘(24일) "경제외교 성과가 대기업에 머물지 않고 중소·벤처기업은 물론 국민 전체로 확산돼야 한다"고 말했습니다.강 실장은 이날 용산 대통령실에서 주재한 수석보좌관 회의에서 한미 관세협상 타결, 최신 그래픽처리장치(GPU) 26만 장 도입 확정, 아랍에미리트(UAE)·이집트·튀르키예와의 정상외교를 통한 경제 성과 등을 언급하며 이같이 당부했습니다.강 실장은 "이런 성과는 특정 기업만이 아니라 정부와 기업, 나아가 국민 전체가 함께 노력한 결과"라고 평가했습니다.이어 "대기업의 성과와 노하우가 협력업체 및 중소·벤처기업으로 공유될 수 있는 지속 가능한 상생 생태계를 구축해야 한다"며 기재부·산업통상부·공정거래위원회·중소벤처기업부 등 유관 부처와 협력해 대기업과 중소·벤처기업이 과실을 나누고 함께 성장할 수 있는 전략을 조속히 마련하라고 지시했습니다.G20정상회의와 경주APEC 성과 등을 바탕으로 "전 부처와 협력해 수출시장 다변화, 공급망 재점검, K-콘텐츠 확산, 외국인 관광객 유치 확대 등 국제정세 변화를 경제성장의 기회로 삼을 선제적 정책을 마련하라"고 당부했습니다.이날 회의에서는 온라인 플랫폼상에서의 인공지능(AI) 기반 딥페이크 허위 영상 광고와 효능·안전성이 검증되지 않은 유사 의약품 광고 문제도 논의됐습니다.강 실장은 "플랫폼 사업자의 자율적 규제에 한계가 드러난 만큼 경찰청, 공정위, 방송미디어통신심의위원회 등과 협력해 사실관계 사전 확인, 문제 광고 즉시 송출 중단 등 신속하고 강력한 근절 대책을 구축하라"고 지시했습니다.(사진=연합뉴스)