경찰, "한국에 훼손 시신 발견" 가짜 뉴스 퍼뜨린 유튜버 조사

▲ '한국 훼손 시신 발견' 허위정보 유포 유튜버

일본 온라인 커뮤니티 등에 "한국에서 훼손된 시신이 많이 발견된다"는 허위 정보를 퍼뜨린 유튜버가 경찰에 출석해 조사를 받았습니다.오늘(24일) 경찰에 따르면 서울경찰청 사이버수사대는 96만 구독자를 보유한 유튜버 '대보짱'으로 알려진 30대 조 모 씨를 전기통신기본법 위반 혐의 피의자 신분으로 지난 21일 불러 조사했습니다.일본에서 활동하는 유튜버인 그는 지난달 22일 '최근 비자 없이 한국에 입국한 범죄자 중국인들의 살인과 장기 매매 문제가 심각하다'는 제목의 유튜브 영상을 올렸습니다.그는 영상에서 '한국 내 하반신만 있는 시체가 37구 발견됐다.비공개 수사 중인 사건만 150건이다'라는 내용의 허위 정보를 게시한 혐의를 받습니다.조 씨는 "중국인 범죄가 실제로 증가해 위험하다고 생각했다. 경각심을 가지라는 차원에서 영상을 올린 것"이라면서 혐의를 부인한 것으로 전해졌습니다.경찰은 조 씨의 허위조작정보 유포 행위가 국민 불안감을 조성하고 사회 혼란을 초래하며 한국의 국가 이미지를 훼손한다고 보고 수사를 진행하고 있습니다.(사진='대보짱' 유튜브 캡처, 연합뉴스)