이 대통령 "UAE서 방산 큰 실질 성과…조만간 결과 나올 것"

▲ 아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 11월 18일(현지시간) 아부다비 대통령궁에서 영접 나온 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 대통령과 인사하고 있다.

중동과 아프리카를 순방 중인 이재명 대통령이 아랍에미리트(UAE)에서 방위산업 협력 관련 실질적 성과가 있었다며 조만간 결과가 나올 것이라고 말했습니다.이 대통령은 남아프리카공화국 요하네스버그를 떠나 튀르키예 앙카라로 이동하는 전용기 안에서 기자간담회를 갖고 "(방문국 중) UAE가 가장 구체적인 성과가 있는 것 같다"며 "사전에 비서실장이 특사로 가서 협업할 수 있는 분야를 정리하고 구체적 사업도 발굴해 아주 구체적이고 실질적인 큰 성과가 난 것 같다"고 평가했습니다.앞서 이 대통령은 지난 18일 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과의 정상회담에서 단순한 무기 구매·수출을 넘어 양국이 무기체계를 공동으로 개발하고 생산하는 방안을 논의한 것으로 전해졌는데, 여기서 구체적 성과로 이어질 수 있는 양국 간 합의가 있었다는 의미로 풀이됩니다.강훈식 대통령 비서실장은 앞선 브리핑에서 이번 정상회담의 결과로 UAE와 기대되는 방산 협력의 성과가 150억 달러 이상으로 추산된다고 밝힌 바 있습니다.이 대통령은 짧은 시일 내 한국 기업의 방산 계약 수주 가능성이 있는지 묻자 "수출 성과를 내야 한다. 실제 결과도 조만간 나오게 될 것"이라고 답했습니다.다음 순서로 방문한 이집트에서는 압델 파타 알시시 대통령이 여러 구체적 제안을 먼저 꺼냈다고 이 대통령은 전했습니다.이 대통령은 "(알시시 대통령이) '카이로 공항을 확장할 계획인데 (비용이) 3조∼4조 원 정도 들지 않겠느냐'는 얘기를 하시면서 그것을 한국 기업이 맡아서 확장하고 운영해 주면 좋겠다고 했다"며 "우리 기업과 국민에게 큰 기회를 만들 수 있지 않을까 생각이 든다"고 말했습니다.주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 남아공에서 만난 나렌드라 모디 인도 총리는 한국과 일본, 인도가 함께하는 조선 분야 협력체 구축을 제안한 것으로 알려졌습니다.이 대통령은 "그 부분에 대해 판단할 여지가 남아서 '제안은 잘 들었고 추후 논의하자'고 했다"고 덧붙였습니다.마지막 방문국인 튀르키예에서도 방위산업과 원자력 발전 관련 협의가 주로 이뤄질 것으로 보입니다.이 대통령은 한국전력이 튀르키예 원전 사업에 입찰한 것을 언급하며 "정상 간 대화를 통해 대한민국 원전 사업의 우수성과 경쟁력을 잘 설명하고 좋은 결과가 나오도록 노력해보겠다"고 했습니다.이 대통령은 이번 순방을 비롯해 여러 다자외교 무대에서 만난 외국 정상들이 한국의 방위산업에 흥미를 보였다며 "특히 공동 개발·생산·판매와 시장 개척에 관심이 많다"고 전했습니다.이 대통령은 "각국의 방위산업 수요가 예상 이상으로 빠르게 커지고 있다"며 "누구도 믿을 수 없는 상태가 점점 도래하고 있어서 (방산 시장 규모가) 계속 커질 수밖에 없다"고 전망했습니다.이어 "라면 한 개를 파는 것과 달리, 공동 생산이나 기술개발을 하면 (상대국과) 군사·안보 협력을 하지 않을 수가 없다"며 "(방산 협력은) 외교 관계 확대에도 현실적으로 매우 유효한 수단"이라고 강조했습니다.(사진=공동취재 제공, 연합뉴스)