사흘 뒤 금통위 경계감 속 국고채 금리 대체로 상승

▲ 24일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다.

오늘(24일) 국고채 금리는 이번 주 한국은행 금융통화위원회 회의를 앞둔 경계감 속에 대체로 상승했습니다.채권의 금리와 가격은 반대로 움직여 금리 상승은 가격 하락을 뜻합니다.오늘 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 3.2bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 2.904%에 장을 마쳤습니다.10년물 금리는 연 3.289%로 1.8bp 상승했습니다.5년물과 2년물은 각각 3.1bp, 2.3bp 상승해 연 3.107%, 연 2.714%에 마감했습니다.20년물은 연 3.282%로 0.5bp 올랐습니다.30년물과 50년물은 각각 0.2bp 하락, 0.1bp 상승으로 연 3.217%, 연 3.160%를 기록했습니다.시장에서는 한은이 오는 27일로 예정된 금통위 회의에서 기준금리를 현재 연 2.50%인 기준금리를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.10·15 부동산 대책 등으로 수도권 집값 오름세나 가계대출 증가세가 뚜렷하게 꺾였는지 더 확인할 필요가 있고, 최근 7개월 만에 가장 높은 수준까지 치솟은 원/달러 환율도 금리를 낮추는 데 큰 부담일 것으로 보고 있습니다.다만 금리 상승 재료는 대부분 반영됐고 금리도 오를 만큼 올랐다는 인식 속에 오늘 금리 상승 폭은 제한적이었던 것으로 보입니다.외국인은 오늘 3년 국채선물 279계약, 10년 국채선물 1천306계약 순매도했습니다.(사진=연합뉴스)