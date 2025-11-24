뉴스

기재부 "국익 중심 관점에서 국제 금융기구와 협력 강화"

▲ 기획재정부 중앙동 청사

기획재정부는 오늘(24일) '제3차 국제금융기구 사업 관계부처 협의회'를 열고 7개 관계 부처와 주요 공공기관이 참여한 가운데 최근 다자개발은행 조달 정책 변화, 우리 신탁기금 지원 방향, 내년 국제금융기구 협력 계획을 논의했다고 밝혔습니다.

문지성 개발금융국장은 "국익 중심의 실용적 관점에서 국제금융기구와의 협력을 강화할 필요가 있다"며 "최근 각 기구가 품질 중심의 조달 정책을 강화하고 있는 만큼 기술력이 우수한 한국 기업·기관에는 새로운 기회가 될 것"이라고 말했습니다.

아울러 우리 정부가 지원 중인 신탁기금의 중점 지원 분야, 후보 사업 평가 기준 등을 새 정부의 정책 방향에 맞게 조정해야 하며 이 과정에서 부처 간 협업이 중요하다고 강조했습니다.

기재부는 내년 국제금융기구 연차총회, 고위급 연례 협의와 국제금융기구 채용설명회· 조달설명회 등 주요 협력 계획을 공유하며 내일 2025년 국제금융기구 조달설명회(MDB Project Plaza)를 개최할 계획이라고 밝혔습니다.

(사진=기획재정부 제공, 연합뉴스)
