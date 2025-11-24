장동혁 "우리가 무슨 말을 하면 민주당이 전쟁을 끝내주나?"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 지난 23일 오후 경남 창원시 성산구 중앙동에서 열린 '민생회복 법치수호 국민대회'에 참석해 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 12·3 비상계엄 1주년을 앞두고 더 강한 대여투쟁을 예고했습니다.장 대표는 오늘(24일) 서울 마포구에서 열린 전국원외당협위원장 워크숍에서 "민주당은 정권 시작하자마자 3대 특검을 풀어놓고 내년 지방선거까지 이 프레임으로 싸우며 대한민국 시스템을 계속 무너뜨릴 것"이라고 지적했습니다.장 대표는 "우리끼리 싸우는 것 자체가 그 프레임에 말려서 이미 전쟁에서 지고 있는 것"이라며 "이 싸움에서 이기는 길은 민주당이 대한민국을 어떻게 무너뜨리고 있는지 국민께 알리고 대한민국을 어떻게 지킬지 비전을 보여주는 것"이라고 강조했습니다.장 대표의 발언은 12·3 비상계엄 1년을 맞아 당 대응 방향을 둘러싸고 이견을 노출하기보다는 대여 공세에 당력을 모아야 한다는 점을 강조한 것으로 풀이됩니다.오늘 국민의힘 의원총회에서도 의원들 사이 대여 강경 투쟁을 해야 한다는 의견이 나온 것으로 전해졌습니다.장 대표는 "우리가 무슨 말을 하면 민주당이 이 전쟁을 끝내주나?"라고 반문하며 "고개를 숙이면 고개를 부러뜨리고 허리를 숙이면 허리를 부러뜨릴 것"이라고 예상했습니다.이어 "나라를 망가뜨리는 건 민주당이고 법치를 무너뜨리는 건 이재명인데 왜 우리가 움츠러들고 뒤로 물러나야 하나. 이제 우리의 싸움터로 끌고 와서 새로운 체제 전쟁을 해야 한다"고 말했습니다.장 대표는 "내년 지방선거는 국민의힘을 지키기 위한 선거가 아니라 대한민국을 지키기 위한 선거"라며 "우리 전략 전술의 방향, 우리의 무기는 온통 대한민국을 지키는 데 집중돼야 한다. 끝까지 함께 싸워달라"고 당부했습니다.김도읍 정책위의장은 "이재명 정권의 무도하고 반헌법적, 반법치적 행태를 일차적으로 멈추기 위해선 반드시 지방선거에서 압승하는 길밖에 없다"며 "곧 지방선거 공약개발단을 출범해 정책적으로 승리하도록 만전의 준비를 다 하겠다"고 약속했습니다.정희용 사무총장도 내 12월 2일까지 당 지도부가 전국을 돌며 '민생회복 법치수호 국민대회'를 개최하는 것과 관련해 "민주당과 이재명 정부 실정, 민생 파탄 현황을 낱낱이 알리고 국민과 함께하는 자리를 만들고자 한다"며 협조를 당부했습니다.(사진=연합뉴스)