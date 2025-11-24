'헌법존중TF' 활동 개시…김 총리 "원칙과 절제 중요"

▲ 김민석 국무총리가 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 헌법존중 정부혁신 TF 간담회에서 발언하고 있다.

12.3 비상계엄에 가담한 공무원들을 걸러내기 위한 중앙행정기관별 '헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)'가 구성을 완료하고 오늘(24일) 본격적인 활동에 돌입했습니다.총리실은 49개 중앙행정기관 가운데 국무조정실과 국무총리비서실이 통합 TF로 운영됨에 따라 모두 48개의 기관별 TF를 구성했다고 밝혔습니다.국방부와 법무부, 검찰과 경찰 등 31개 기관은 내부 직원과 외부 자문단이 함께 구성된 혼합형TF를 꾸렸고, 외교부와 보훈부 등 16개 기관은 내부 직원으로만 구성된 내부형TF를 꾸린 것으로 나타났습니다.외부 전문가와 자문단만으로 구성된 독립형은 해경청 1개 기관입니다.TF는 대부분 10~15명으로 구성됐습니다.집중 점검 대상 가운데 국방부는 53명, 경찰청 30명, 소방청 19명이 참가해 비교적 규모가 크게 꾸려졌습니다.총리실은 해당 기관이 "대규모 조사단을 꾸려 많은 의혹에 대해 철저한 조사 의지를 강조한 것으로 보여진다"고 평가했습니다.총리실을 비롯해 전 기관에 내부 제보센터도 설치됐습니다.기관별 상황에 맞게 전담 인력을 배치하고 내부 게시판과 이메일, 전화, 팩스 등의 정보를 내부 직원에게 공개해 12월 12일까지 한정 운영한다는 것이 정부 방침입니다.김민석 국무총리는 오늘 총괄 TF 및 각 기관별 TF 실무책임자 전원이 참석한 가운데 정부 서울청사에서 오리엔테이션을 주재했습니다 김 총리는 실무 책임자들에게 TF 활동의 목표는 인사에 대한 합리적 반영이라면서 "국민의 관심이 높은 만큼, 원칙과 절제가 중요"하다고 강조했습니다.이어 "TF활동은 의식적이고 적극적인 활동을 대상으로, 내란과 직접 연관된 범위에만 국한해서, 정해진 기간 내에 가급적 신속하게, 마무리 시점까지 철저하게 비공개로, 인권을 존중하는 적법절차를 준수하며 이루어져야 한다"고 말했습니다.그러면서 "이를 절제하지 못하는 TF 활동과 조사원은 즉각 바로 잡겠다"면서 "연말 연시까지 최대한 집중력을 가지고 활동하고, 겸손한 태도를 유지"해 달라고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)