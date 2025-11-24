'일본 여행 자제' 현실화…중국발 일본행 항공편 12개 노선 결항

이미지 확대하기

▲ 일본행 항공편 결항 현황

다카이치 일본 총리의 '타이완 유사시 개입' 시사 발언과 관련해 중국 당국이 일본 여행 자제령을 내린 여파로 중국발 일본행 항공편 중 12개 노선이 결항된 것으로 나타났습니다.오늘(24일) 중국 매체 제일재경과 펑파이신문 등은 중국 항공 정보 플랫폼 '항반관자 DAST' 자료를 인용해 이날 오전 10시 기준 중국과 일본 간 12개 항공노선의 운항이 취소됐다고 밝혔습니다.나고야(주부공항), 후쿠오카(후쿠오카공항), 삿포로(신치토세공항), 오사카(간사이공항) 등 일본 주요 도시로의 운항이 취소된 것으로 나타났습니다.자료에 따르면 향후 일주일 내 중국발 일본행 항공편의 결항률은 오는 27일 21.6%에 달해 최근 한 달 새 최고치를 기록할 전망입니다.예정 항공편 중 상위 20개 노선 가운데 결항률이 높은 노선은 톈진 빈하이-간사이 노선(65.0%), 난징 루커우-간사이 노선(59.4%), 광저우 바이윈-간사이 노선(31.3%), 상하이 푸둥-간사이 노선(30.1%) 등입니다.중국 온라인 여행플랫폼 취날의 국제선 항공권 예약 현황을 보면 한국이 지난 15∼16일 인기 여행지 1위를 차지했으며 태국, 홍콩, 말레이시아, 싱가포르, 베트남, 인도네시아 등이 뒤를 이었습니다.다카이치 총리가 지난 7일 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 '타이완 유사시'는 일본이 무력을 행사할 수 있는 '존립위기 사태'에 해당할 수 있다고 말하면서 중일 갈등이 빚어졌습니다.중국은 해당 발언을 고강도로 비판하면서 발언 철회를 촉구했으나 다카이치 총리는 발언을 철회하지 않겠다고 밝혔습니다.이에 이달 14∼16일 중국 외교부와 주일 중국 대사관 및 총영사관, 문화여유부(문화관광부), 교육부 등 여러 부처는 자국민들에게 일본 여행과 유학을 자제할 것을 각각 권고했습니다.중국국제항공(에어차이나), 중국동방항공, 중국남방항공 등 중국의 항공사들은 일본 관련 노선에 한해 수수료 없이 취소를 지원하고 있습니다.홍콩 당국 역시 지난 15일 일본 여행을 계획하고 있거나 이미 일본에 체류하고 있는 홍콩 시민에게 경계를 강화할 것을 당부했습니다.일본 정부 데이터에 따르면 올해 1∼3분기에 일본을 방문한 외국인 관광객 연인원은 3천165만 1천 명 가운데 이중 중국 본토발 관광객은 748만 7천200명으로 집계됐습니다.이는 전년 동기 대비 42.7% 증가한 것입니다.일본을 방문하는 중국인 관광객이 대폭 감소할 경우 경제 손실은 우리 돈 20조 6천900억 원에 달할 것이라고 중국중앙TV(CCTV)는 분석했습니다.(사진=중국 매체 펑파이신문 캡처, 연합뉴스)