[자막뉴스] 한 달 뒤 도착한 '이 대통령 편지'…그 안엔 "버텨줘서 고맙다"

지난 9월 미국 조지아주에서 배터리 공장을 짓다가 현지 이민 당국에 체포된 한국인 근로자 300여 명.



이재명 대통령이 그로부터 한 달여 뒤, 피해 근로자들에게 위로 편지를 보낸 사실이 확인됐습니다.



대통령실은 이 대통령이 지난달 22일부터 24일까지 외교부를 통해 모든 피해자에게 편지를 전달했다고 전했습니다.



이 대통령은 편지에서 머나먼 현지에서 얼마나 큰 두려움과 외로움을 견뎌야 했을지 상상하기 어렵다며, 협상 상황을 실시간으로 보고받으면서도 여러분을 생각하니 쉽게 잠을 이루지 못했다고 밝혔습니다.



또 끝까지 희망을 놓지 않고 버텨줘서 고맙다며 가족들에게도 위로를 전했습니다.



이 대통령은 이번 일을 계기로 대통령의 책임을 다시 돌아보게 됐다며, 우리 국민이 세계 어디에서든 정당한 권리를 침해받지 않도록 외교적·제도적 역량을 총동원하겠다고 강조했습니다.



아울러 같은 일이 반복되지 않도록 미국 측과 긴밀히 협의해 합리적이고 지속 가능한 대책을 마련하겠다고 밝혔습니다.



또 구금됐던 근로자들이 향후 미국을 다시 방문할 때 불이익을 받지 않도록 하겠다고 약속했습니다.



(취재: 박서경 / 영상편집: 김수영 / 디자인: 이수민 / 화면출처: Threads 캡처 / 제작: 디지털뉴스편집부)