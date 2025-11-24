납치된 나이지리아 학생 50명 탈출…250여 명은 여전히 피랍

▲ 대규모 납치 사건이 발생한 나이지리아 나이저주 세인트메리스 기숙학교

최근 나이지리아의 한 가톨릭 학교에서 무장 괴한들에 납치된 학생 303명 중 50명이 탈출에 성공했다고 학교 당국이 현지시간 23일 밝혔습니다.납치 사건이 발생한 나이지리아 북중부 니제르주의 가톨릭 계열 남녀공학 세인트메리스 기숙학교 설립자인 불루스 다우와 요한나 대주교는 지난 21일부터 22일까지 10∼18세 피랍 학생 50명이 개별적으로 탈출해 집으로 돌아왔다고 AP 통신 등 외신들에 전했습니다.일부 학생들은 납치범들로부터 달아나기 위해 덤불 속에 숨었고, 나머지 학생들은 지역 농부들의 도움을 받아 귀가할 수 있었다고 블룸버그통신이 보도했습니다.다만 나머지 학생 253명과 교사 12명은 여전히 납치범들에게 붙잡혀 있는 상태라고 요한나 대주교는 덧붙였습니다.앞서 지난 21일 총기로 무장한 괴한들이 이 학교에 들이닥쳐 학생과 교사를 무더기로 납치했습니다.이번 사건은 나이지리아 역사상 가장 큰 규모의 학생 집단 납치 중 하나로, 아직 범행을 자처하는 단체는 나타나지 않고 있습니다.세인트메리스 기숙학교 납치 나흘 전에는 170㎞ 떨어진 인근 케비주의 다른 학교에서도 25명의 학생이 비슷한 수법으로 납치된 바 있습니다.이들 사건이 발생한 나이지리아 북부에는 수십 개 무장 범죄단체가 정부 당국의 치안 관리가 소홀한 마을을 중심으로 몸값을 뜯어내기 위해 납치를 활용하는 일이 많다고 AP는 전했습니다.나이지리아 당국은 피랍 학생들을 구하기 위해 특공대를 현지에 배치했고, 지역 사냥꾼들도 구조 작업을 돕고 있습니다.레오 14세 교황은 이날 바티칸 성베드로 광장에서 미사를 집전하면서 이번 사건으로 "깊은 슬픔을 느낀다"며 학생들을 즉각 풀어줄 것을 호소했습니다.교황은 "인질들의 즉각 석방을 진심으로 호소한다"며 "관계 당국에 이들의 석방을 위해 적절한 결정을 늦지 않게 내려줄 것을 촉구한다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)