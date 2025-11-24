미국발 베네수 영공 비행 주의보에 전 세계 항공사 6곳 운항 취소

▲ 베네수엘라 최대 공항 시몬 볼리바르 국제공항의 모습

미국 연방항공청, FAA가 도널드 트럼프 행정부의 군사적 압박으로 긴장이 고조된 베네수엘라 영공을 비행하는 항공사에 주의보를 발령하자 스페인, 포르투갈, 튀르키예 국적 등의 항공사 최소 6곳이 베네수엘라행 항공편을 연이어 취소했다고 AP통신이 현지시간 23일 보도했습니다.베네수엘라 항공협회 회장 마리셀라 데 로아이자는 FAA의 주의보 발령 후 스페인 이베리아 항공, 포르투갈 TAP항공, 칠레 LATAM 항공, 콜롬비아 아비앙카 항공, 브라질 GOL 항공이 베네수엘라행 항공편 운항을 중단했다고 밝혔습니다.로아이자 회장은 해당 항공사들이 언제 베네수엘라행 항공편 운항을 재개할지는 구체적으로 밝히지 않았습니다.아울러 튀르키예 항공은 24일부터 28일까지 베네수엘라 항공편 운항을 중단한다고 말했습니다.FAA는 전날 베네수엘라 주변에 안보 상황이 심각해지고 군사 활동이 고조되고 있다며 이곳을 비행하는 항공사에 "주의하라"고 당부했습니다.그러면서 특정할 수 없는 위협이 베네수엘라에 이·착륙하는 비행기뿐만 아니라 모든 고도에 있는 항공기에 위험을 가할 수 있다고 경고했습니다.이번 조치는 트럼프 대통령이 마약 카르텔을 처단하겠다며 베네수엘라 인근 카리브해와 동태평양에서 소형 선박을 여러 차례 격침하고, 미군의 폭격기가 공습 훈련을 이유로 베네수엘라 해안 인근까지 비행하는 상황에서 나왔습니다.이에 따라 FAA의 주의보 발령이 미군의 군사 작전을 앞두고 이뤄진 것 아니냐는 관측이 나오고 있습니다.베네수엘라 영공 비행 주의보 발령에 반미 성향인 콜롬비아의 구스타보 페트로 대통령은 소셜미디어를 통해 "모든 나라에서 라틴 아메리카를 오고 가는 정상적인 항공편이 있어야 한다"고 비판했습니다.페트로 대통령은 "국가를 봉쇄하는 것은 사람을 봉쇄하는 것이고 이는 반인도주의적 범죄"라며 "어떤 국가도 다른 나라의 내정에 간섭해선 안 된다"고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)