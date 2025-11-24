[자막뉴스] "체포 명단 아냐! 끄적 거린 메모"…무릎 꿇은 여인형 "누구한테 들었는지는"

윤석열 전 대통령의 내란 재판에 증인으로 출석한 여인형 전 국군방첩사령관이 자신의 메모 관련 질문을 비롯해 대부분 질문에 자신의 형사재판과 관련이 있을 수 있다며 진술을 거부했습니다.



여 전 사령관은 서울중앙지법 형사합의25부 심리로 열린 윤 전 대통령의 내란 우두머리, 직권남용 권리행사방해 혐의 사건 속행 공판에 출석했습니다.



여 전 사령관은 법정에서 자신이 평소 메모를 썼다 지웠다 하는 습관이 있다며 논란이 된 메모들 역시 혼자 끄적거린 거라고 주장했습니다.



특히 이재명과 한동훈, 조국 등 이름이 적힌 계엄 당시 체포 명단에 대해선 누군가에게 들어서 메모한 것 같다면서도 누구한테 들었는지는 증언을 거부했습니다.



특검은 여 전 사령관이 과거 '중견간부 이상이 자발적으로 동조할 수 있도록 하는 조치'라고 기재한 메모를 제시했는데, 이에 대해선 "중견간부 이상이 계엄에 동의하는 사람이 있겠느냐. 저 메모 하나 보고 동의하게 했다는 견강부회 같은 말에 억장이 무너진다"고 말하기도 했습니다.



여 전 사령관은 또 "윤 전 대통령이 작년 5∼6월 삼청동 안가에서 비상대권과 계엄을 언급했고, 자신은 당시 "불가능하다는 군의 실태를 말씀드렸다"고 말했습니다.



여 전 사령관은 작년 5∼6월 윤 전 대통령, 김용현 전 국방부 장관과의 안가 저녁 자리에서 "대통령이 감정이 격해졌는데 헌법이 보장한 '대권 조치' 그런 말도 했고 그 와중에 계엄도 나왔다"고 말했습니다.



여 전 사령관은 그래서 "사회가 혼란하면 군이 동원될 거라고 생각할 수 있는데 천만의 말씀이다. 계엄은 개전 초기에 발령되는데 육군 30만 중에 계엄에 동원될 사람은 없다"며, "전시도 그럴진대 평시에 무슨 계엄을 하나. 훈련해본 적 없고 한 번도 준비한 적이 없다. 아무리 헌법이 보장한 계엄이라고 해도 군은 불가능하다는 실태를 말씀드렸다고 말했습니다.



여 전 사령관은 이어 일개 사령관이 무례한 발언을 했다는 생각에 윤 전 대통령에게 무릎을 꿇었다며 자신에게도 충격적이었다고 덧붙였습니다.



여 전 사령관은 계엄 당시 김 전 장관으로부터 이재명 당시 민주당 대표와 한동훈 당시 국민의힘 대표 등 주요 인사 10여 명에 대한 체포 구금을 지시받고 체포조를 편성·운영한 혐의로 군사법원에서 재판받고 있습니다.



