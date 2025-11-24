[D리포트] "추웠다가 괜찮아졌다가" 오르락내리락…작년과 비교하면 이번 겨울 전망은?

기상청이 발표한 3개월 날씨 전망에는 12월부터 내년 2월까지의 기온과 강수량 등의 예측이 담겼습니다.



올겨울 기온은 12월부터 1월은 평년과 비슷하겠고, 2월은 대체로 높을 것으로 전망됐습니다.



2월 기온은 평년보다 높을 확률이 40%, 평년과 비슷할 확률도 40%로 같았습니다.



겨울철 기온에 영향을 주는 스칸디나비아 주변의 해수 온도가 높고 티벳의 눈 덮임이 적게 관측돼 우리나라에 맑은 날씨를 가져오는 고기압성 순환이 강화될 수 있다는 분석입니다.



다만 약한 라니냐와 북극해의 해빙 감소 영향으로 찬 공기가 확장할 수 있어 기온 변동폭은 클 것으로 예상됐습니다.



[평년 수준의 기온이 예측되지만, 월 내에서 기온 변동성이 클 것으로 예상돼 한파 피해에 대비하셔야 해.]



강수량도 평년과 비슷할 것으로 전망됐습니다.



2월 강수가 평년과 비슷하거나 높을 확률이 각각 40%로 예보됐는데, 지역별 편차는 클 것으로 분석됐습니다.



다만, 9월과 10월에 이미 많은 비가 내린 상태라 겨울 동안 기상학적 가뭄 발생은 적을 것으로 예측됐습니다.



변수는 라니냐 발생 여부입니다.



라니냐는 적도 동태평양 해수면 온도가 평년보다 0.5℃ 이상 낮아져 5개월 이상 지속되는 걸 말하는데, 우리나라 기온과 강수에 영향을 줄 수 있습니다.



현재는 라니냐 감시구역의 해수 온도가 점차 떨어지고 있는 걸로 파악됩니다.



라니냐가 발생한 해에는 우리나라 겨울철이 평년보다 춥고, 강수도 적은 경향이 있었습니다.



기상청은 올겨울 날씨가 대체로 평이하겠지만, 기온 변동성이 여전히 큰 만큼 지역적인 대설과 한파 피해 등에 유의해야 한다고 당부했습니다.



(취재 : 서동균, 영상편집 : 윤태호, 제작 : 디지털뉴스편집부)