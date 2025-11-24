기자회견 자청 전광훈, 혐의 거듭 부인…경찰은 유튜버 재소환

▲ 24일 서울 성북구 사랑제일교회에서 전광훈 목사가 국민 저항권 관련 특별 기자회견을 하고 있다

서울서부지법 난동 사태의 배후로 지목된 전광훈 사랑제일교회 목사가 오늘(24일) 기자회견을 자청해 자신의 혐의를 재차 부인했습니다.전 목사는 오늘 오전 성북구 사랑제일교회 주차장에서 취재진과 만나 약 1시간가량 '국민저항권'을 강조하며 자신에 대한 수사 등을 규탄했습니다.그는 그간 집회에서 윤석열 전 대통령을 옹호하며 '국민저항권' 행사를 언급해 온 바 있습니다.국가의 법 집행에 맞서 저항할 권리가 있다는 취지입니다.전 목사는 "대한민국은 희망이 없다"며 "문재인 정권 때 대법원 무죄를 받고 풀려 나와 형사보상금을 받았다. 다시는 이런 일이 일어나지 않을 줄 알았는데 이재명 대통령이 하는 것을 보면 정상이라 부를 수 없다"고 주장했습니다.지난 18일 경찰 출석 당시 일부 언론이 발언을 왜곡해 보도했다며 불만을 표하기도 했습니다.그러면서 취재진의 질의응답 요청에 "질문 있으면 '너알아TV'(유튜브 채널) 방송실로 오라", "맞짱 토론하겠다"고 답한 뒤 사라졌습니다.전 목사는 신앙심을 내세워 심리적 지배(가스라이팅)를 하거나 측근과 보수 유튜버들에게 자금을 전하는 등의 방식으로 1월 19일 시위대의 서부지법 난동을 부추긴 혐의 등을 받습니다.서울경찰청 안보수사과는 지난 18일과 21일 전 목사를 불러 조사했습니다.다만, 전 목사는 서부지법 사태는 자신들과 관련이 없다는 입장입니다.경찰은 오늘 전 목사의 측근인 유튜브 채널 '신의한수' 대표 신혜식 씨를 특수건조물침입·특수공무집행방해 교사 혐의를 받는 피의자로 재소환했습니다.신 씨는 경찰에 출석하며 이번 사태의 배후가 성삼영 전 대통령실 행정관과 윤 전 대통령 변호인단의 배의철 변호사로 의심된다고 주장했습니다.또 이와 관련한 조사를 받기 위해 내일(25일) 낮 2시 내란특검에 참고인 신분으로 출석한다고 했습니다.(사진=연합뉴스)