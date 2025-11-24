김 총리, 일 정치인 만나 "민간 교류 중요…관계 발전 지혜 모으자"

▲ 김민석 국무총리가 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 제58회 한일·일한 협력위원회 합동총회 참석차 방한한 일측 대표단 접견에 앞서 나카소네 히로후미 회장대행 겸 이사장과 악수하고 있다.

김민석 국무총리는 제58회 한일·일한 협력위원회 합동총회 참석차 방한한 일본 측 대표단을 접견하고, 한일관계 발전 방안에 대해 의견을 나눴습니다.김 총리는 정부서울청사에서 대표단을 만나 지난 22일 행사의 성공적 개최를 축하하고 "지금까지 양국 수도에서 개최돼 온 총회가 이번에 최초로 제주에서 개최돼 양국 간 협력이 지방으로 확대되고 있는 것을 기쁘게 생각한다"고 말했습니다.이어 한국 신정부 출범 후 여러 차례 이뤄진 정상외교를 통해 양국이 가까운 이웃 나라로서 미래지향적 협력을 해나가기로 한 것을 평가했습니다.김 총리는 또 "한일 정부 간 협력뿐 아니라 정계 및 민간 차원의 교류도 중요하다"면서 "협력위원회가 앞으로도 양국관계 발전을 위해 지혜를 모으고 계속해 노력해 달라"고 당부했습니다.특히 다카이치 사나에 현 일본 총리의 선대본부장을 역임한 나카소네 이사장이 "한국 정부와 다카이치 내각 간 원활한 소통과 협력을 촉진하는 역할을 해 주기를 희망한다"고 강조했습니다.일본 측에서는 나카소네 히로후미 회장 대행과 나가시마 아키히사 부이사장 등 6명이 참석했습니다.나카소네 이사장은 대표적 지한파 정치인이었던 부친 나카소네 야스히로 전 총리를 언급하며 "(나도) 양국관계가 어려웠던 시기 소통 채널을 유지하기 위해 노력해온바, 앞으로도 한일 우호협력 발전에 기여해 나가고자 한다"고 화답했습니다.이어 "지정학적 위기와 국제경제 구조의 변동 등 양국이 공통 직면한 도전을 함께 극복하기 위해 한일·한미일 협력 강화가 필요하다"며 "합동총회에서 양국 정상의 축사가 대독 되고 양국관계 발전을 위해 유익한 논의를 가질 수 있었던 것을 기쁘게 생각한다"고 강조했습니다.김 총리는 아울러 청년세대 간 교류의 중요성을 강조했고, 이에 일본 측 참석자들도 'K-팝' 등을 매개로 하는 문화교류의 심화를 기대한다고 답했다고 총리실은 전했습니다.(사진=총리실 제공, 연합뉴스)